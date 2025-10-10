Paolini-Rybakina, attenzione agli scarti: perché l’azzurra può avere un vantaggio nella corsa alle WTA Finals

Dopo la sconfitta della kazaka Elena Rybakina nei quarti di finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, è ufficiale: Jasmine Paolini lascerà Wuhan all’ottavo posto sia nel ranking che nella Race, e nel secondo caso il sorpasso è fondamentale perché assegna l’ultimo slot utile per l’accesso alle WTA Finals.

L’azzurra nel corso del torneo di Wuhan ha griffato il sorpasso nella Race sulla kazaka, seppur per soli 43 punti: a parità di risultato in Cina, dunque anche in caso di sconfitta odierna contro Swiatek, Paolini si presenterà al 500 di Ningbo (a cui entrambe sono iscritte), la prossima settimana, davanti a Rybakina.

Il vantaggio dell’azzurra, però, è molto più ampio di quello che i 43 punti fanno immaginare, senza dimenticare che un eventuale successo odierno su Swiatek porterebbe Paolini a +218 sulla kazaka: la tennista italiana dovrà scartare 1 solo punto contro i 108 (in caso di risultato migliore) a cui dovrà rinunciare Rybakina a Ningbo.

Per muovere la classifica la prossima settimana, dunque, la kazaka dovrà arrivare almeno in semifinale in Cina, traguardo che le varrebbe però 87 punti netti: in questo caso Paolini dovrebbe raggiungere gli ottavi per restare davanti a Rybakina.

La partita per le Finals, probabilmente, non si chiuderà a Ningbo, anche se in teoria Paolini potrebbe riuscirci con una combinazione di risultati particolarmente favorevole: entrambe le tenniste sono iscritte al WTA 500 di Tokyo, e nell’occasione Paolini scarterà solo 10 punti contro i 150 a cui dovrà rinunciare la kazaka.