Paola Egonu trascina Milano contro Macerata: riscattato il ko con Scandicci. Danesi a riposo

Milano ha sconfitto Macerata con un secco 3-0 (25-21; 29-27; 25-16) nel match valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine hanno rialzato la testa dopo la battuta d’arresto rimediata mercoledì sera contro Scandicci, imponendosi di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena di Monza contro le neopromosse marchigiane, incappate nel quarto stop stagionale e terzultime in classifica generale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono portate al quinto posto in classifica con 10 punti, a quattro lunghezze di distacco dalle capolista Conegliano e Scandicci.

Milano ha fatto la differenza nel finale del primo set: sul 19-18 sono arrivati gli errori di Kockarevic e Decortes, Sartori si è fatta sentire con il primo tempo (22-19), parallela di Egonu e le meneghine chiudono i conti sull’errore al servizio di Mazzon. Il secondo parziale si rivela lottato punto a punto fino al 23-23, poi Macerata ha avuto tre set-point non consecutivi, prontamente annullati da Piva ed Egonu (26-26). Kockarevic annulla il set-point di Milano procurato da Egonu, poi la seconda chance arriva grazie al primo tempo di Kurtagic e Decortes sbaglia l’attacco successivo.

Il Vero Volley si è così issato sul 2-0 e poi ha dominato la terza frazione, meritandosi una vittoria schiacciante dopo lo scivolone di quattro giorni. Le fresche vincitrici della Supercoppa Italiana sono state trascinate dalla capitana Paola Egonu (19 punti), in doppia cifra anche la schiacciatrice Khalia Lanier (10) e le centrali Benedetta Maria Sartori (10) ed Hena Kurtagic (10), di banda si sono alternate Elena Pietrini (6) e Rebecca Piva (2) sotto la regia di Francesca Bosio (4), turno di riposo per la centrale Anna Danesi. A Macerata non sono bastate le 15 marcature di Clara Decortes.