Paola Egonu torna dal trionfo mondiale e trascina la rinnovata Milano, prima vittoria in Serie A1. Bergamo ko

Milano ha incominciato nel miglior modo possibile la propria avventura nella Serie A1 2025-2026 di volley femminile, sconfiggendo Bergamo per 3-0 (25-19; 25-20; 25-23) nel derby lombardo andato in scena alla Opiquad Arena di Monza. Il sodalizio della presidente Alessandra Marzari ha fatto la differenza nella parte centrale del primo set (tra l’altro recuperando un break sul 12-14), ha spinto sull’acceleratore nel secondo parziale (si è issata sul 19-15, contenendo poi un tentativo di rimonta) e ha poi gestito l’intenso braccio di ferro che ha animato la terza frazione (risalendo dal 18-20 in un momento cruciale).

Il sestetto di coach Stefano Lavarini, sensibilmente rinnovato rispetto alla scorso anno (la palleggiatrice Alessia Orro e la schiacciatrice Myriam Sylla si sono trasferite in Turchia, il martello Nika Daalderop si è accasata a Conegliano), ha portato a casa tre punti e ha iniziato con il sorriso una stagione in cui spera di poter battagliare per traguardi importanti, dopo aver perso tante sfide con l’Imoco nelle ultime annate agonistiche tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club.

L’opposto Paola Egonu è rimasta nel capoluogo meneghino e ha fatto la differenza da nuova capitana, mettendo a segno 24 punti al suo primo incontro ufficiale dopo il trionfo ai Mondiali con la Nazionale. In doppia cifra anche le schiacciatrici Khalia Lanier (14) e Rebecca Piva (10) sotto la regia della nuova arrivata Francesca Bosio (2), al centro Hena Kurtagic (5) e Anna Danesi (2 punti per la capitana delle Campionesse Olimpiche e del mondo). Tra le fila di Bergamo le migliori sono state Ailama Cese Montalvo (16) e Kendall Kipp (14).