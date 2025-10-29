Pantere da brividi: Conegliano rimonta Chieri e firma la sesta vittoria di fila in Serie A1

Al PalaVerde va in scena una delle partite più intense di questo inizio di stagione: emozioni e spettacolo con Conegliano che si conferma la squadra più solida del campionato anche senza qualche titolare e in una serata non straordinaria delle sue attrici principali e Chieri che si affaccia tra le grandi del campionato, nonostante gli zero punti e tanto rammarico per la rimonta subita nel finale. La Prosecco Doc Imoco Conegliano conferma la propria imbattibilità e conquista la sesta vittoria consecutiva in Serie A1 femminile, piegando per 3-1 una Reale Mutua Fenera Chieri coraggiosa e organizzata, capace di mettere in grande difficoltà la squadra di Daniele Santarelli.

Il primo set è un piccolo capolavoro tattico delle piemontesi. Chieri parte con la massima aggressività al servizio, trovando ritmo e convinzione grazie alla precisione in ricezione e alla spinta di Nervini e Nemeth, implacabili in attacco. Conegliano fatica a trovare le misure, soffre il muro avversario e commette qualche errore di troppo, soprattutto in costruzione. Le venete provano a reagire con Haak e Daalderop, ma Chieri mantiene la lucidità nei momenti chiave e si porta avanti chiudendo 25-23 dopo un lungo scambio, confermato anche dal challenge finale.

Il secondo parziale è la risposta d’orgoglio delle campionesse d’Italia. Santarelli registra la fase break, la battuta di Lubian comincia a fare male e il muro di Fahr trova le prime certezze. Haak sale in cattedra con colpi potenti e intelligenti, mentre Sillah, che sostituisce Zhu, si accende con alcune diagonali vincenti che spaccano il set. Chieri prova a restare in scia con Bah e Alberti, ma Conegliano piazza l’allungo decisivo nella parte finale e pareggia i conti 25-20, spinta dal suo pubblico.

Nel terzo set si rivede la vera Imoco. La ricezione funziona, Wolosz orchestra con lucidità e la distribuzione offensiva diventa imprevedibile. Haak e Daalderop continuano a macinare punti, Lubian e Fahr dominano al centro, mentre De Gennaro illumina la difesa con recuperi prodigiosi. Chieri non molla e resta attaccata fino al 15-15, ma nel finale le Pantere scappano grazie a una serie di attacchi chirurgici e chiudono ancora 25-20.

Il quarto set sembra indirizzarsi verso il tie-break: Chieri gioca un volley scintillante, con Bah incontenibile in pipe e Nervini precisa nei colpi d’astuzia. Le ospiti volano sul 22-17, ma quando il PalaVerde comincia a rumoreggiare, Conegliano ritrova la sua anima da campione. Parte la rimonta: Haak spinge con una sequenza di diagonali e ace, Fahr piazza muri pesantissimi, e nel finale i nervi delle piemontesi cedono. Due errori consecutivi di Nemeth e un attacco vincente della fuoriclasse svedese regalano il 27-25 e la vittoria per 3-1 all’Imoco.

Un successo di forza, talento e mentalità per Conegliano, che mantiene la vetta della classifica. Ma onore a Chieri, che per oltre due ore ha giocato alla pari con la corazzata veneta, confermandosi tra le realtà più competitive del campionato. Sono 26 a fine gara i punti Haak, 15 punti a testa per le due bande “di riserva” Sillah e Daalderop, efficaci a sprazzi ma brave nei momenti decisivi. Per Cheri 19 i punti di una efficacissima Nervini, 17 per Nemeth