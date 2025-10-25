Pallanuoto
Pallanuoto, vincono le tre big della Serie A1. De Akker e Quinto corsare, ok Trieste
Si conferma in vetta alla classifica della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto il terzetto composto da Pro Recco, Brescia e Savona, che infilano la quinta vittoria consecutiva: i campioni d’Italia regolano per 22-8 il Posillipo, stesso scarto per i lombardi, che superano per 21-7 la Florentia, infine l’altra compagine ligure passa per 11-20 in casa dell’Olympic Roma.
Il terzetto è ormai in fuga: sale al quarto posto a quota 9, infatti, Trieste, che batte nello scontro diretto e scavalca il Telimar, sconfitto per 22-13. Settima posizione solitaria a quota 7 per il Quinto, che passa di misura in casa del Salerno per 12-13, identico punteggio con cui il De Akker Team è corsaro contro la Canottieri Napoli.
Pallanuoto femminile, impresa del Cosenza: Plebiscito ko in casa in Serie A1
SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026
Risultati e programma 5a giornata
Venerdì 24 ottobre 2025
18:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.C. ORTIGIA 1928 16-14
Sabato 25 ottobre 2025
14:30 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI – DE AKKER TEAM 12-13
15:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – BANCO BPM R.N. SAVONA 11-20
15:30 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR 22-13
18:00 R.N. NUOTO SALERNO – IREN GENOVA QUINTO 12-13
18:30 AN BRESCIA TEAM – R.N. FLORENTIA 21-7
18:30 PRO RECCO WATERPOLO – RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 22-8
Classifica dopo la 5a giornata
1 BANCO BPM R.N. SAVONA 15
2 PRO RECCO WATERPOLO 15
3 AN BRESCIA TEAM 15
4 PALLANUOTO TRIESTE 9
5 TELIMAR 8
6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 8
7 IREN GENOVA QUINTO 7
8 RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 6
9 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 6
10 DE AKKER TEAM 5
11 R.N. NUOTO SALERNO 4
12 C.C. ORTIGIA 1928 4
13 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 3
14 R.N. FLORENTIA 0