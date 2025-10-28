Pallanuoto: tutto facile per la Pro Recco nella seconda giornata di Champions League, battuto lo Jadran 16-7

Seconda partita, seconda vittoria per la Pro Recco nel girone preliminare della Champions League di pallanuoto. I liguri, davanti al pubblico di casa, si sono imposti nettamente, per 16-7 contro i montenegrini dello Jadran Herceg Novi.

Il vuoto la squadra guidata da Sandro Sukno lo fa già nel primo quarto: il parziale è di 5-1, con i montenegrini che passano avanti prima di cedere il passo alla classe di Di Fulvio e compagni. L’emorragia degli ospiti si interrompe sul 6-1, ma a metà gara il parziale è netto, di 8-2. La difesa recchelina lascia pochissimi spazi, Granados è un cecchino e nei due quarti successivi non c’è storia.

Top scorer lo spagnolo, già citato, Granados, con quattro reti. Tre a testa invece per gli azzurri Cannella e Iocchi Gratta. Recchelini ovviamente al comando del proprio raggruppamento, il B, a quota 6 punti, in solitaria. Prossimo impegno l’11 novembre, sempre in casa, con lo Jadran.