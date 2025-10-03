Pallanuoto
Pallanuoto, Trieste supera di misura la Stella Rossa nel primo match delle qualificazioni di Euro Cup
Inizia bene il cammino di Trieste nelle qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: gli alabardati nella prima giornata del Girone B, scattato a Montpellier, in Francia, superano di misura i serbi della Stella Rossa, sconfitti per 12-11, e conquistano i primi 3 punti, così come gli ellenici del Vouliagmeni, che liquidano i padroni di casa transalpini del Montpellier con un netto 23-9.
Nel primo quarto i giuliani firmano subito il break andando a segno prima con Manzi e poi due volte con Draskovic, ma i serbi accorciano sul 3-1. Nel secondo periodo i balcanici pervengono al pareggio, ma gli alabardati trovano un nuovo break con la doppietta di Mezzarobba, arrivando a metà gara sul 5-3.
Nella terza frazione i serbi tornano a -1, ma Draskovic restituisce il +2 a Trieste. La Stella Rossa colma il gap, ma Podgornik riporta in vantaggio i giuliani. Nuovo pareggio serbo, a seguire Razzi porta ancora avanti gli alabardati, ma i balcanici trovano ancora la parità sull’8-8.
Nell’ultimo quarto i giuliani tornano in vantaggio con Draskovic, ma i serbi impattano ancora. Nuovo break di Trieste con i gol di Podgornik e Liprandi, poi i balcanici tornano ancora a -1. Podgornik restituisce il +2 agli alabardati, la Stella Rossa accorcia, ma la difesa triestina respinge gli assalti serbi e blinda il successo per 12-11.
EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
QUALIFICAZIONI (Dal 3 al 5 ottobre – Passano il turno le prime e le tre migliori seconde)
Risultati 1a giornata
Girone A (ad Atene)
ZV De Zaan (Paesi Bassi) – A-Polo Sport Management (Georgia) 18-19 dtr (14-14)
GS Apollon Smyrnis (Grecia) – Spandau 04 (Germania) 10-14
Girone B (a Montpellier)
BVK Crvena Zvezda (Serbia) – Pallanuoto Trieste (Italia) 11-12
Montpellier Water Polo (Francia) – Vouliagmeni NC (Grecia) 9-23
Girone C (a Sebenico)
CS Rapid Bucuresti (Romania) – CSA Steaua BA (Romania) 10-19
VK Solaris (Croazia) – WPC Dinamo Tbilisi (Georgia) 17-14
Girone D (a Terrassa):
CN Terrassa (Spagna) – OSC Postadam (Germania) 24-9
Szolnoki Dozsa Praktiker (Ungheria) – Pays d’Aix Natation (Francia) 23-10
Classifiche dopo la 1a giornata
Girone A (ad Atene): Spandau 04 (Germania) 3, A-Polo Sport Management (Georgia) 2, ZV De Zaan (Paesi Bassi) 1, GS Apollon Smyrnis (Grecia) 0.
Girone B (a Montpellier): Vouliagmeni NC (Grecia) 3, Pallanuoto Trieste (Italia) 3, BVK Crvena Zvezda (Serbia) 0, Montpellier Water Polo (Francia) 0.
Girone C (a Sebenico): CSA Steaua BA (Romania) 3, VK Solaris (Croazia) 3, WPC Dinamo Tbilisi (Georgia) 0, CS Rapid Bucuresti (Romania) 0.
Girone D (a Terrassa): CN Terrassa (Spagna) 3, Szolnoki Dozsa Praktiker (Ungheria) 3, Pays d’Aix Natation (Francia) 0, OSC Postadam (Germania) 0.
FASE A GIRONI (Dal 16 ottobre 2025 al 12 febbraio 2026)
Girone A: VK Jug AO (CRO), Duisburg (GER), 1C, 1D.
Girone B: CN Barcelona (ESP), CS Dinamo Bucuresti (ROU), 1B, 3a miglior seconda.
Girone C: BVSC Manna ABC (HUN), Panathinaikos AC (GRE), PVK Buducnost Podgorica (MNE), 1a miglior seconda.
Girone D: RN Savona (ITA), VK Sabac Elixir (SRB), 1A, 2a miglior seconda.