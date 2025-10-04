Pallanuoto
Pallanuoto, Trieste batte anche il Montpellier ed è ad un passo dai gironi di Euro Cup
Trieste vince ancora nelle qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile: gli alabardati nella seconda giornata del Girone B, in corso a Montpellier, in Francia, superano i padroni di casa transalpini con il netto score di 23-13 e si issano al comando in solitaria, anche in virtù della vittoria ai tiri di rigore dei serbi della Stella Rossa, che superano gli ellenici del Vouliagmeni per 17-16 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari.
Per accedere alla fase a gironi dell’Euro Cup i giuliani domani dovranno evitare la sconfitta nei tempi regolamentari contro la formazione greca o, in caso contrario, sperare di non essere la peggiore delle squadre seconde classificate nei quattro raggruppamenti delle qualificazioni.
Per quanto riguarda il match odierno, invece, nel primo quarto le due formazioni in acqua si equivalgono, chiudendo sul 5-5, poi nella seconda frazione i francesi allungano sul 7-5, ma la reazione di Trieste è veemente, ed un parziale di 6-0 fissa lo score sull’11-7 per i giuliani a metà gara. Nel terzo periodo i francesi non riescono più a reagire, anzi gli alabardati allungano ulteriormente, arrivando sul 16-9, infine nell’ultimo quarto Trieste arrotonda ancora il punteggio, andando a vincere sullo score di 23-13.
EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
QUALIFICAZIONI (Dal 3 al 5 ottobre – Passano il turno le prime e le tre migliori seconde)
Risultati
Girone A (ad Atene)
ZV De Zaan (Paesi Bassi) – A-Polo Sport Management (Georgia) 18-19 dtr (14-14)
GS Apollon Smyrnis (Grecia) – Spandau 04 (Germania) 10-14
Spandau 04 (Germania) – ZV De Zaan (Paesi Bassi) 21-9
GS Apollon Smyrnis (Grecia) – A-Polo Sport Management (Georgia) 14-12
Girone B (a Montpellier)
BVK Crvena Zvezda (Serbia) – Pallanuoto Trieste (Italia) 11-12
Montpellier Water Polo (Francia) – Vouliagmeni NC (Grecia) 9-23
Vouliagmeni NC (Grecia) – BVK Crvena Zvezda (Serbia) 16-17 dtr (11-11)
Montpellier Water Polo (Francia) – Pallanuoto Trieste (Italia) 13-23
Girone C (a Sebenico)
CS Rapid Bucuresti (Romania) – CSA Steaua BA (Romania) 10-19
VK Solaris (Croazia) – WPC Dinamo Tbilisi (Georgia) 17-14
WPC Dinamo Tbilisi (Georgia) – CSA Steaua BA (Romania) 8-14
VK Solaris (Croazia) – CS Rapid Bucuresti (Romania) 21-14
Girone D (a Terrassa):
CN Terrassa (Spagna) – OSC Postadam (Germania) 24-9
Szolnoki Dozsa Praktiker (Ungheria) – Pays d’Aix Natation (Francia) 23-10
Szolnoki Dozsa Praktiker (Ungheria) – OSC Postadam (Germania) 14-10
CN Terrassa (Spagna) – Pays d’Aix Natation (Francia) 13-8
Classifiche dopo la 2a giornata
Girone A (ad Atene): Spandau 04 (Germania) 6, GS Apollon Smyrnis (Grecia) 3, A-Polo Sport Management (Georgia) 2, ZV De Zaan (Paesi Bassi) 1.
Girone B (a Montpellier): Pallanuoto Trieste (Italia) 6, Vouliagmeni NC (Grecia) 4, BVK Crvena Zvezda (Serbia) 2, Montpellier Water Polo (Francia) 0.
Girone C (a Sebenico): CSA Steaua BA (Romania) 6, VK Solaris (Croazia) 6, WPC Dinamo Tbilisi (Georgia) 0, CS Rapid Bucuresti (Romania) 0.
Girone D (a Terrassa): CN Terrassa (Spagna) 6, Szolnoki Dozsa Praktiker (Ungheria) 6, Pays d’Aix Natation (Francia) 0, OSC Postadam (Germania) 0.
FASE A GIRONI (Dal 16 ottobre 2025 al 12 febbraio 2026)
Girone A: VK Jug AO (CRO), Duisburg (GER), 1C, 1D.
Girone B: CN Barcelona (ESP), CS Dinamo Bucuresti (ROU), 1B, 3a miglior seconda.
Girone C: BVSC Manna ABC (HUN), Panathinaikos AC (GRE), PVK Buducnost Podgorica (MNE), 1a miglior seconda.
Girone D: RN Savona (ITA), VK Sabac Elixir (SRB), Spandau 04 (Germania), 2a miglior seconda.