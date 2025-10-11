Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: risultati e classifica della seconda giornata. Rapallo beffa l’Orizzonte ai rigori
Seconda giornata che vede addirittura due partite finite ai rigori nella Serie A1 di pallanuoto femminile. Rapallo che beffa L’Ekipe Orizzonte, mentre la Pallanuoto Trieste supera la SIS Roma 21-20: quattro le partite giocate oggi, domani il posticipo tra Padova e Bogliasco.
Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica aggiornata.
2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Rapallo Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte 12-10 (8-8) dtr
Pallanuoto Trieste-SIS Roma 21-20 (16-16) dtr
Brizz Nuoto-Iren Tauride L. Locatelli Genova 19-12
Nautilus Civitavecchia-Smile Cosenza Pallanuoto 7-20
Domenica 12 ottobre
15:00 Plebiscito Padova-AGN Energia Bogliasco 1951
CLASSIFICA
Rapallo Pallanuoto 5
Pallanuoto Trieste 5
L’Ekipe Orizzonte 4
SIS Roma 4
Smile Cosenza Pallanuoto 3
Brizz Nuoto 3
Plebiscito Padova 3*
Nautilus Civitavecchia 0
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0
AGN Energia Bogliasco 1951 0*
Una partita in meno*