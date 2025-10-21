Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: tutto facile nell’anticipo dell’infrasettimanale per Pro Recco e RN Savona
Prosegue senza interruzioni il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Neanche due giorni di stop e subito in acqua: da sabato a martedì, si apre il quarto turno, quello infrasettimanale, con due anticipi che vedono impegnate due delle prime della classe.
L’RN Savona resta a punteggio pieno imponendosi in casa per 23-13 sulla Roma Vis Nova, sfruttando il solito Pietro Figlioli, top scorer a quota 4 assieme a Luca Damonte. Tiene il passo dei corregionali anche la Pro Recco che in trasferta domina 23-7 sulla Canottieri Napoli, cinque le reti per Ciccio Condemi.
Domani gli altri cinque match con l’AN Brescia che proverà a tornare in vetta.
4ª giornata
Martedì 21 ottobre
Banco BPM R.N. Savona-Roma Vis Nova Pallanuoto 23-13
AC Group Canottieri Napoli-Pro Recco Waterpolo 7-23
Mercoledì 22 ottobre
14:00 Ranieri Imp. C.N. Posillipo-Pallanuoto Trieste
15:00 Telimar-R.N. Nuoto Salerno
18:00 R.N. Florentia-Training Academy Olympic Roma – in diretta su Waterpolo Channel
21:00 Iren Genova Quinto-AN Brescia Team
21:30 De Akker Team-C.C. Ortigia 1928
Classifica
Pro Recco Waterpolo* 12
Banco BPM RN Savona* 12
AN Brescia Team 9
Telimar 6
Pallanuoto Trieste 6
Roma Vis Nova Pallanuoto* 5
Iren Genova Quinto 4
Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo* 3
AC Group Canottieri Napoli 3
Training Academy Olympic Roma 3
RN Nuoto Salerno 3
CC Ortigia 1928 3
De Akker Team 0
RN Florentia 0
*una partita in più