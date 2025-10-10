Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: sabato la seconda giornata. Pro Recco ospita Trieste
Tutto pronto per la seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Programma come al solito concentrato al sabato: domani in scena tutti e sette gli incontri.
Le prime della classe sono già le più attese in chiave play-off, hanno tutte timbrato il cartellino nella giornata inaugurale. Pro Recco che chiude il programma del sabato con il posticipo delle 18.30 a Genova contro la Pallanuoto Trieste. Trasferte invece per AN Brescia, a Napoli con il Posillipo, e RN Savona, a Bologna con il De Akker.
Andiamo a scoprire il programma completo degli incontri.
2ª giornata
Sabato 11 ottobre
15:00 Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo-AN Brescia Team
15:00 R.N. Florentia-C.C. Ortigia 1928
15:00 Telimar-Training Academy Olympic Roma
16:00 Iren Genova Quinto-Roma Vis Nova Pallanuoto
16:00 De Akker Team-Banco BPM R.N. Savona
16:30 AC Group Canottieri Napoli-R.N. Nuoto Salerno
18:30 Pro Recco Waterpolo-Pallanuoto Trieste