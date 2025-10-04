Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco, Brescia e Savona vincono all’esordio in campionato

Si apre la regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella prima giornata vittorie esterne di Pro Recco, Quinto, Posillipo e Telimar, mentre vincono tra le mura amiche Savona e Brescia. Posticipato a mercoledì il match tra Trieste, impegnata nelle qualificazioni di Euro Cup, e De Akker.

Larga vittoria interna del Savona, che liquida la Florentia con un nettissimo 22-4, mentre la Pro Recco passa a Salerno con un perentorio 8-22. Vittorie senza patemi per il Brescia, che regola il Napoli per 18-8, e per il Quinto, che passa a Siracusa, in casa dell’Ortigia, per 5-15.

Grande lotta, invece, nei match che hanno visto coinvolte le squadre capitoline, entrambe però sconfitte in casa: l’Olympic Roma lotta ma cede al Posillipo con il punteggio di 10-13, mentre la Roma Vis Nova viene piegata dal Telimar con lo score di 12-14.

SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026

Risultati 1a giornata

C.C. ORTIGIA 1928 – IREN GENOVA QUINTO 5-15

R.N. NUOTO SALERNO – PRO RECCO WATERPOLO 8-22

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – C.N. POSILLIPO 10-13

BANCO BPM R.N. SAVONA – R.N. FLORENTIA 22-4

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – TELIMAR 12-14

AN BRESCIA TEAM – AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 18-8

PALLANUOTO TRIESTE – DE AKKER TEAM mercoledì 8 ottobre ore 20.00

Classifica dopo la 1a giornata

BANCO BPM R.N. SAVONA 3

PRO RECCO WATERPOLO 3

AN BRESCIA TEAM 3

IREN GENOVA QUINTO 3

C.N. POSILLIPO 3

TELIMAR 3

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 0

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 0

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 0

C.C. ORTIGIA 1928 0

R.N. NUOTO SALERNO 0

R.N. FLORENTIA 0

PALLANUOTO TRIESTE* 0

DE AKKER TEAM* 0

* = una partita in meno