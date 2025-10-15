Pallanuoto: ottimo esordio in Champions League per la Pro Recco, battuto il Novi Beograd

La delusione nella Supercoppa Europea con il Ferencvaros è già alle spalle, la Pro Recco, dopo un anno di assenza, torna al meglio in Champions League. La squadra di Sandro Sukno parte forte nella prima giornata: trasferta dura a Belgrado, successo convincente per 12-8 sui padroni di casa del Novi.

Brilla, anche in chiave Settebello, Ciccio Condemi con tre reti. Il commento di Sukno: “Complimenti ai ragazzi siamo felici di essere tornati a giocare la Champions, la più grande competizione per Club, con le squadre migliori in Europa. Questo significa anche che le partite sono equilibrate, come stasera. Abbiamo iniziato il nostro percorso bene, su un campo caldo, abbiamo mantenuto sempre la partita sotto controllo anche quando il Novi si è avvicinato. La squadra sta crescendo, abbiamo bisogno di tempo con tanti nuovi arrivi, ma stiamo già giocando abbastanza bene per il periodo in cui siamo”.

Novi Beograd – Pro Recco 8-12

Novi Beograd: Glusac, Pljevancic, Coric, Gladovic 1, Cuk 2, Jankovic, Dimitrijevic 1, Perkovic, Martinovic 3, Lukic, Grgurevic, Gavrilovic, Urosevic 1. All. Radanovic.

Pro Recco: Nicosia, Di Fulvio, Granados 2, Patchaliev, Fondelli 2, Durik, Presciutti 1, Pavillard 1, Iocchi Gratta 1, Buric, Condemi 3, Irving 2, Negri, Cassia. All. Sukno.

Arbitri: Dervieux (Francia) e Kovacs (Ungheria).

Parziali: 0-4, 2-2, 3-2, 3-4.

Superiorità numeriche: Novi Beograd 5/18, Pro Recco 5/10. Rigori: NB 0/1, PR 2/2.

Uscito per falli Cassia (PR) nel quarto tempo.