Pallanuoto, la Roma Vis Nova piega la resistenza dell’Ortigia nell’anticipo di Serie A1

A Monterotondo (Roma), presso lo Stadio del Nuoto “P. Roghi”, scatta la quinta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nell’anticipo la Roma Vis Nova piega la resistenza dell’Ortigia con lo score di 16-14 ed aggancia il Telimar al quarto posto a quota 8, mentre gli aretusei restano nel gruppo al nono posto a quota 4.

Nel primo quarto c’è il festival del gol, con gli attacchi a prevalere sulle difese e gli ospiti chiudono in vantaggio sul 5-6, mentre nella seconda frazione arriva il sorpasso dei capitolini, che arrivano a metà gara in vantaggio sul 9-8. Nel terzo periodo i padroni di casa allungano, arrivando all’ultimo intervallo sul 14-11, per poi contenere il ritorno degli aretusei, amministrando il vantaggio e vincendo per 16-14.

TABELLINO

ROMA VIS NOVA PN-CC ORTIGIA 1928 16-14

ROMA VIS NOVA PN: V. Correggia, M. Maffei, A. Poli 1, M. Di Corato 3, F. Maffei, A. Grossi, M. Andrin, J. Mercep 5, J. Penava 5, D. Stopponi, M. Spione, M. Antonucci 2, J. Rubini, P. Puleo, R. Di Rosa. All. A. Calcaterra.

CC ORTIGIA 1928: D. Ruggiero, G. Rossi, A. Gardijan, B. Baksa 4, S. Di Luciano 3, R. Torrisi, E. Tringali Capuano 1, A. Carnesecchi 2, R. Radic 2, F. Trimarchi, M. Aranyi 2, L. Giribaldi, J. Valenza, F. Scordo, G. Marangolo. All. Piccardo.

Arbitri: Brasiliano e Guarracino.

Note – Parziali: 5-6, 4-2, 5-3, 2-3. Usciti per limite di falli Poli (V) a 5’03 del terzo tempo e Di Rosa (V) a 1’00 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Vis Nova 5/12 + un rigore e Ortigia 6/13 + un rigore. In porta Correggia (V) e Ruggiero (O). Baksa (O) fallisce un rigore (palo) a 2’59 del secondo tempo. Ammonito per proteste il tecnico Calcaterra (V) a 3’12 del secondo tempo. In tribuna il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli.

SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026

Risultati e programma 5a giornata

Venerdì 24 ottobre 2025

18:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.C. ORTIGIA 1928 16-14

Sabato 25 ottobre 2025

14:30 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI – DE AKKER TEAM Napoli – Centro Federale “F. Scandone”

15:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – BANCO BPM R.N. SAVONA Roma – Polo Aquatico “Enel” Valco San Paolo

15:30 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

18:00 R.N. NUOTO SALERNO – IREN GENOVA QUINTO Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

18:30 AN BRESCIA TEAM – R.N. FLORENTIA Brescia – Centro Natatorio Mompiano

18:30 PRO RECCO WATERPOLO – RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO Genova – Piscina Sciorba My Sport Village

Classifica dopo la 5a giornata

1 BANCO BPM R.N. SAVONA 12

2 PRO RECCO WATERPOLO 12

3 AN BRESCIA TEAM 12

4 TELIMAR 8

5 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO* 8

6 PALLANUOTO TRIESTE 6

7 RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 6

8 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 6

9 IREN GENOVA QUINTO 4

10 R.N. NUOTO SALERNO 4

12 C.C. ORTIGIA 1928* 4

11 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 3

13 DE AKKER TEAM 2

14 R.N. FLORENTIA 0

* = una partita in più