Pallanuoto, la Pro Recco cerca la decima Supercoppa Europea in casa del Ferencvaros

La Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile metterà di fronte a Budapest, in Ungheria, domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 20.00, i padroni di casa magiari, e detentori della Champions League, del Ferencvaros, e la Pro Recco, vincitrice della scorsa edizione dell’Euro Cup.

Si tratta del confronto tra le squadre che hanno vinto le ultime sei edizioni della Champions League, con tre successi a testa: il Ferencvaros cerca la sesta affermazione nella Supercoppa Europea, mentre la Pro Recco punta alla decima vittoria, un record assoluto.

Da quando viene assegnata nuovamente la Supercoppa Europea, ovvero dal 2002, nelle 22 finali disputate sono state 21 le affermazioni delle squadre detentrici della Champions League, con un solo successo della detentrice dell’Euro Cup, proprio per merito del Ferencvaros, che nel 2018 sconfisse ai rigori i greci dell’Olympiacos.

In passato entrambe le formazioni hanno perso soltanto una volta la finale della Supercoppa Europea: nel 2017 il Ferencvaros è stato sconfitto ai rigori dai connazionali magiari dello Szolnok, mentre la Pro Recco è stata battuta nel 1984 dai croati del POSK Spalato, che si imposero per 12-11.