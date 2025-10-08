Pallanuoto
Pallanuoto, la Pro Recco cede di misura a Budapest: il Ferencvaros vince la Supercoppa Europea per 15-14
Epilogo amaro, al termine di un match lottato dal primo all’ultimo istante, per la Pro Recco, sconfitta di misura a Budapest, in Ungheria, nella finale della Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile, dai padroni di casa magiari del Ferencvaros, che si impongono per 15-14 e conquistano il trofeo per la sesta volta nella storia, mentre i liguri restano fermi a quota nove.
Nel primo quarto, dopo il botta e risposta registrato nel primo minuto di gioco, i magiari, detentori della Champions League, piazzano il break di 3-0 che li porta sul 4-1. La Pro Recco, detentrice dell’Euro Cup, accorcia per due volte a -2, ma i magiari tornano sul +3, prima che Granados fissi lo score sul 6-4.
Nella seconda frazione i liguri tornano per tre volte a -1, ma gli ungheresi riescono sempre ad evitare l’aggancio degli ospiti. La Pro Recco, però, non demorde e, grazie alle reti in rapida successione di Cannella e Di Fulvio, nel giro di 21″ pareggia i conti sul 9-9, score con cui si arriva a metà gara.
Nel terzo periodo l’equilibrio non si spezza, con il Ferencvaros che va in vantaggio e gli ospiti che rispondono immediatamente, passando poi a condurre per la prima volta nel match sul 10-11 grazie al gol di Granados. Nuovo pareggio dei magiari, Cassia riporta avanti i liguri, ma gli ungheresi ribaltano lo score e tornano a condurre sul 13-12.
Nell’ultimo quarto la tensione è alle stelle: Condemi pareggia i conti, ma Mandic riporta subito in vantaggio i magiari. Nuovo pareggio ligure firmato da Durik, ma Vamos riporta avanti il Ferencvaros a 3’17” dalla conclusione. La Pro Recco ha diverse occasioni per pareggiare, delle quali due in superiorità, ma vincono i magiari per 15-14.