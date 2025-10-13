Pallanuoto
Pallanuoto, i migliori italiani della seconda giornata di A1. Figlioli ancora decisivo a 41 anni
MIGLIORI ITALIANI SECONDA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO
Jacopo Alesiani: AN Brescia che si affida ad una delle sue stelle per portare a casa la difficile trasferta sul Posillipo. Un poker assolutamente decisivo per le sorti dell’incontro.
Pietro Figlioli: 41 primavere alle spalle, se Stefano Tempesti ha deciso di salutare (46 per il portierone tricolore), l’attaccante nato in Brasile continua ad essere decisivo a suon di reti per l’RN Savona. Quattro nell’incontro vinto dai liguri sul De Akker.
Alessandro Carnesecchi: successo rocambolesco per l’Ortigia in Toscana sulla Florentia. Un 16-14 che porta addirittura sei firme dell’attaccante ex di lusso della sfida.
Vincenzo Correggia: il nuovo regolamento premia la Roma Vis Nova in trasferta sul Quinto. Successo ai rigori, soprattutto grazie al portiere classe ’96 che ne para due e risulta ovviamente decisivo.