Pallanuoto, i migliori italiani della prima giornata di A1. Di Fulvio e Del Lungo subito protagonisti

MIGLIORI ITALIANI PRIMA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO

Francesco Di Fulvio: esordio in stile per il fuoriclasse pescarese nel successo della Pro Recco in casa del Salerno. Subito un poker per il giocatore azzurro.

Tommaso Gianazza: AN Brescia a caccia di nuove certezze, una sicuramente è il centroboa del Settebello. Sono quattro le reti nell’esordio della banda di Sandro Bovo in casa sulla Canottieri Napoli.

Marco Del Lungo: esordio con la nuova calottina dell’RN Savona per il portierone della Nazionale che cala subito la saracinesca. I liguri infatti lasciano solamente quattro reti alla Florentia.

Emanuele Miraldi: meglio non poteva presentarsi all’Iren Genova Quinto l’attaccante proveniente dal Posillipo, classe 2007. Sfoderata subito una super performance da 5 reti nella vittoria per 15-5 sull’Ortigia.

