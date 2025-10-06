Pallanuoto
Pallanuoto, i migliori italiani della prima giornata di A1. Di Fulvio e Del Lungo subito protagonisti
Francesco Di Fulvio: esordio in stile per il fuoriclasse pescarese nel successo della Pro Recco in casa del Salerno. Subito un poker per il giocatore azzurro.
Tommaso Gianazza: AN Brescia a caccia di nuove certezze, una sicuramente è il centroboa del Settebello. Sono quattro le reti nell’esordio della banda di Sandro Bovo in casa sulla Canottieri Napoli.
Marco Del Lungo: esordio con la nuova calottina dell’RN Savona per il portierone della Nazionale che cala subito la saracinesca. I liguri infatti lasciano solamente quattro reti alla Florentia.
Emanuele Miraldi: meglio non poteva presentarsi all’Iren Genova Quinto l’attaccante proveniente dal Posillipo, classe 2007. Sfoderata subito una super performance da 5 reti nella vittoria per 15-5 sull’Ortigia.