Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: risultati e classifica della prima gioranta. SIS Roma e Orizzonte a valanga
Si apre oggi il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile 2025-2026. Pronostici tutti rispettati nella prima giornata: vincono infatti le compagini più attese in chiave playoff. Tutto facile per L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma che vanno a valanga su Civitavecchia e Brizz, bene anche Rapallo, Plebiscito e Trieste.
Serie A1 femminile – 1ª giornata
AGN Energia Bogliasco 1951-Rapallo Pallanuoto 7-18
Smile Cosenza Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 9-15
L’Ekipe Orizzonte-Nautilus Civitavecchia 26-4
SIS Roma-Brizz Nuoto 24-6
Iren Tauride Luca Locatelli Genova-CS Plebiscito Padova 3-17
CLASSIFICA
L’Ekipe Orizzonte 3
SIS Roma 3
CS Plebiscito Padova 3
Rapallo Pallanuoto 3
Pallanuoto Trieste 3
Smile Cosenza Pallanuoto 0
AGN Energia Bogliasco 1951 0
Iren Tauride Luca Locatelli Genova 0
Brizz Nuoto 0
Nautilus Civitavecchia 0