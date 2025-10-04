Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: risultati e classifica della prima gioranta. SIS Roma e Orizzonte a valanga

Si apre oggi il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile 2025-2026. Pronostici tutti rispettati nella prima giornata: vincono infatti le compagini più attese in chiave playoff. Tutto facile per L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma che vanno a valanga su Civitavecchia e Brizz, bene anche Rapallo, Plebiscito e Trieste.

Serie A1 femminile – 1ª giornata

AGN Energia Bogliasco 1951-Rapallo Pallanuoto 7-18

Smile Cosenza Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 9-15

L’Ekipe Orizzonte-Nautilus Civitavecchia 26-4

SIS Roma-Brizz Nuoto 24-6

Iren Tauride Luca Locatelli Genova-CS Plebiscito Padova 3-17

CLASSIFICA

L’Ekipe Orizzonte 3

SIS Roma 3

CS Plebiscito Padova 3

Rapallo Pallanuoto 3

Pallanuoto Trieste 3

Smile Cosenza Pallanuoto 0

AGN Energia Bogliasco 1951 0

Iren Tauride Luca Locatelli Genova 0

Brizz Nuoto 0

Nautilus Civitavecchia 0