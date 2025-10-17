Pallanuoto femminile, Orizzonte-Plebiscito è il big match della terza giornata. Posticipo Bogliasco-Brizz in coda

La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile porta in dote il big match di domani tra Orizzonte e Plebiscito nelle zone nobili della classifica e lo scontro diretto nelle posizioni calde della graduatoria tra Bogliasco e Brizz nel posticipo di mercoledì 22, necessario per l’impegno delle liguri nel fine settimana nelle qualificazioni di Euro Cup.

Nei quattro match previsti domani, come detto, l’incontro di cartello è Orizzonte-Plebiscito, con le etnee che proveranno a riscattare la sconfitta ai rigori del turno precedente subita contro il Rapallo, mentre le patavine proveranno a rimanere sole in vetta a punteggio pieno.

Ad approfittare del big match di Catania potranno essere il Rapallo, a -1 dalle venete in classifica, impegnato in trasferta a Cosenza, ed il Trieste, appaiato alle liguri in classifica, con le alabardate che giocheranno a Viterbo contro la neopromossa Civitavecchia.

Anche la SIS Roma, sconfitta a Trieste ai rigori nel turno precedente, prova a riavvicinarsi alla vetta e chiude strada alla Locatelli Genova. Nel posticipo, come detto, due formazioni che potranno lottare per il sesto posto finale ed evitare i play-out, ovvero Bogliasco e Brizz, con le acesi a quota 3 e le liguri ancora ferme al palo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Programma 3a giornata

Sabato 18 ottobre 2025

14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – RAPALLO PALLANUOTO Cosenza – Piscina Comunale

15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD Catania – Piscina Comunale di Nesima

15:30 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA – S.I.S. ROMA Genova – Piscina Sciorba My Sport Village

17:30 NAUTILUS CIVITAVECCHIA – PALLANUOTO TRIESTE Viterbo – Centro Federale

Mercoledì 22 ottobre 2025

13:30 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – BRIZZ NUOTO Recco (GE) – Piscina Comunale “A. Ferro”

Classifica dopo la 2a giornata

1 C.S. PLEBISCITO PD 6

2 RAPALLO PALLANUOTO 5

3 PALLANUOTO TRIESTE 5

4 L’EKIPE ORIZZONTE 4

5 S.I.S. ROMA 4

6 SMILE COSENZA PALLANUOTO 3

7 BRIZZ NUOTO 3

8 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 0

9 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 0

10 NAUTILUS CIVITAVECCHIA 0