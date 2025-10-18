Pallanuoto
Pallanuoto femminile, l’Orizzonte domina il big match col Plebiscito. SIS Roma corsara a Genova in Serie A1
La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile registra il netto successo, nell’attesissimo match di cartello, dell’Orizzonte, che travolge il Plebiscito con un perentorio 13-5 e lo scavalca in classifica.
Si crea una nuova coppia al comando della classifica: ad approfittare della battuta d’arresto delle patavine, infatti, sono il Rapallo, che passa in trasferta a Cosenza con lo score di 9-16, ed il Trieste, vittorioso a Viterbo contro la neopromossa Civitavecchia con il punteggio di 8-19.
Appaiate alle etnee, invece, a -1 dalla vetta, c’è la SIS Roma, che scavalca a sua volta le patavine, ora quinte a -2 dal primo posto, dopo aver liquidato a domicilio la Locatelli Genova, sconfitta con un sonoro 2-22. Il match tra Bogliasco e Brizz si giocherà mercoledì 22 a causa dell’impegno delle liguri nelle qualificazioni di Euro Cup.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Programma e risultati 3a giornata
Sabato 18 ottobre 2025
14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – RAPALLO PALLANUOTO 9-16
15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD 13-5
15:30 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA – S.I.S. ROMA 2-22
17:30 NAUTILUS CIVITAVECCHIA – PALLANUOTO TRIESTE 8-19
Mercoledì 22 ottobre 2025
13:30 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – BRIZZ NUOTO Recco (GE) – Piscina Comunale “A. Ferro”
Classifica dopo la 3a giornata
1 RAPALLO PALLANUOTO 8
2 PALLANUOTO TRIESTE 8
3 L’EKIPE ORIZZONTE 7
4 S.I.S. ROMA 7
5 C.S. PLEBISCITO PD 6
6 SMILE COSENZA PALLANUOTO 3
7 BRIZZ NUOTO* 3
8 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951* 0
9 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 0
10 NAUTILUS CIVITAVECCHIA 0
* = una partita in meno