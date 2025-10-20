Pallanuoto femminile, le migliori italiane della terza giornata di A1. Cocchiere trascina la SIS, l’esperienza di Marletta al servizio dell’Orizzonte

La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile è ancora incompleta, in attesa del posticipo di mercoledì 22 tra Bogliasco e Brizz, ma nei quattro incontri già andati in scena si sono registrati il netto successo dell’Orizzonte sul Plebiscito e le vittorie esterne del Rapallo a Cosenza, del Trieste a Viterbo contro il Civitavecchia, e della SIS Roma a Genova contro la Locatelli.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA TERZA GIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026

Claudia Roberta Marletta (L’Ekipe Orizzonte): una delle più esperte giocatrici del roster etneo, attaccante classe 1995 ex Alimos NAC, guida la compagine siciliana alla vittoria nel big match contro il Plebiscito Padova con una tripletta, risultando una delle migliori in acqua nonostante un rigore sbagliato.

Agnese Cocchiere (SIS Roma): la centroboa classe 1999 guida le capitoline nella larghissima vittoria in casa della Locatelli Genova, mettendo a segno una cinquina, con grande costanza di rendimento, andando a segno in tutti i quarti della gara in Liguria.

Sofia Giustini (Rapallo Pallanuoto): l’attaccante classe 2003, giunta da poco dal Sabadell, si è già presa sulle spalle la squadra ligure, ed il match di Cosenza non fa eccezione, con l’azzurra che mette a segno una tripletta nel terzo quarto, quello decisivo per scavare il solco definitivo per la vittoria in Calabria.

Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste): poker dell’attaccante classe 2003 nella vittoria delle giuliane a Viterbo contro il Civitavecchia, con tre reti nella prima metà di gara ed in particolare due nel secondo quarto, quello in cui arriva il break decisivo che consegna il successo alle alabardate.