Pallanuoto femminile, le miglior italiane della quarta giornata di A1 femminile. Cergol faro di Trieste, Morrone in evidenza con il Cosenza

Il programma della quarta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile è fortemente condizionato dall’impegno delle tre formazioni italiane nella prima giornata dello Stage Group di Champions League. I posticipi in programma mercoledì completeranno il turno. Nei due incontri giocati agevole vittoria interna per la Pallanuoto Trieste contro la Locatelli e importante blitz esterno del Cosenza a Padova

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA TERZA GIORNATA DELLA SERIE A1 2025-2026

Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste): la formazione allenata da Paolo Zizza si muove come un’orchestra, iscrive nel tabellino dei marcatori undici giocatrici di movimento e si prepara nel migliore dei modi al big match con il Rapallo Pallanuoto. Capitan Cergol, come sempre, è la prima a dare l’esempio, guida il gruppo e si fa notare con una tripletta.

Alessia Millo (Antenore Plebiscito Padova): era ampiamente preventivabile che non sarebbe stata una stagione uguale alle precedenti quella della formazione veneta. Il nuovo progetto tecnico passa attraverso un percorso nel quale crescere anche attraverso le sconfitte. La veterana, titolare della calottina numero sette, è l’ultima a mollare la presa e prova a trascinare le compagne in un pomeriggio difficile.

Federica Morrone (Cosenza Pallanuoto): la formazione calabrese punta a vivere una stagione nella quale provare a collocarsi alle spalle delle primissime. Nel blitz di Padova il centrovasca calabrese è una delle più positive con una tripletta e conferma di essere un prospetto di assoluto valore che Carlo Silipo ha già inserito nel giro della nazionale maggiore.

Irene Rossi (Locatelli Genova): la formazione ligure non doveva certamente costruire le sue possibilità di salvezza in quel di Trieste. Il difensore non accetta però il ruolo di semplice comparsa, combatte con il coltello tra i denti e chiude la sua prova siglando tre delle nove reti della sua squadra.