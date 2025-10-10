Pallanuoto femminile, in Serie A1 subito Rapallo-Orizzonte e Trieste-SIS Roma

Si infiamma subito la regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: nella seconda giornata subito due big match in vetta e due scontri diretti in coda tra squadre che a fine stagione potrebbero incontrarsi nuovamente nei play-off da una parte e nei play-out dall’altra.

Sabato 11 il programma prevede subito i due big match di giornata: alle 15.00, con diretta su WP Channel, si affronteranno Rapallo ed Orizzonte, due squadre con ambizioni di alta classifica che sono impegnate entrambe in Champions League, mentre alle 15.15 sfida tra Trieste e SIS Roma, con le alabardate che vorranno riscattare il mancato accesso ai gironi di Champions contro le capitoline in un altro scontro diretto molto importante.

A seguire sarà la zona play-out ad essere interessata da due scontri diretti tra formazioni che in realtà puntano nella regular season ad arpionare quel sesto posto che vorrebbe dire salvezza diretta: alle 16.00 Brizz-Locatelli Genova ed alle 17.30 Civitavecchia-Cosenza assegnano punti pesanti nella lotta per la permanenza nella massima serie, in un campionato che si preannuncia spaccato a metà.

Domenica 12, infine, il posticipo tra Plebiscito Padova e Bogliasco appare la sfida di più semplice lettura tra quelle proposte: le patavine, che saranno poi impegnate in Euro Cup, ospitano e chiedono strada alle liguri, chiamate, invece, tra pochi giorni a disputare le qualificazioni della stessa competizione in virtù del sesto posto della passata stagione, obiettivo nel mirino anche per l’annata appena iniziata.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Programma 2a giornata

Sabato 11 ottobre 2025

15:00 RAPALLO PALLANUOTO – L’EKIPE ORIZZONTE Rapallo (GE) – Piscina Comunale diretta WPChannel

15:15 PALLANUOTO TRIESTE – S.I.S. ROMA Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

16:00 BRIZZ NUOTO – IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

17:30 NAUTILUS CIVITAVECCHIA – SMILE COSENZA PALLANUOTO Viterbo – Centro Federale

Domenica 12 ottobre 2025

15:00 C.S. PLEBISCITO PD – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 Padova – Centro Sportivo del Plebiscito

Classifica dopo la 1a giornata

1 L’EKIPE ORIZZONTE 3

2 S.I.S. ROMA 3

3 C.S. PLEBISCITO PD 3

4 RAPALLO PALLANUOTO 3

5 PALLANUOTO TRIESTE 3

6 SMILE COSENZA PALLANUOTO 0

7 AGN ENERGIA BOGLIASCO 0

8 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 0

9 BRIZZ NUOTO 0

10 NAUTILUS CIVITAVECCHIA 0