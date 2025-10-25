Pallanuoto femminile, impresa del Cosenza: Plebiscito ko in casa in Serie A1

Il Cosenza firma l’impresa nella quarta giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: le calabresi sono corsare in Veneto contro la Plebiscito Padova, imponendosi con lo score di 10-12, al termine di un match dominato molto più di quanto non dica il punteggio finale, dato che le ospiti chiudono sul 3-5 il primo quarto, giungono sul 4-9 a metà gara, ed arrivano all’ultimo intervallo sul 6-12. Non basta alle patavine per la rimonta il poker calato nell’ultimo quarto, pur mantenendo la porta inviolata.

Tutto secondo pronostico, invece, nell’altro match odierno, nel quale Trieste spazza via facilmente la Locatelli Genova, battuta dalle alabardate con il netto score di 19-9. Le giuliane chiudono ogni discorso già al termine del primo quarto, concluso sul 7-2, portandosi a metà gara addirittura sul 13-4. La seconda parte della sfida è di pura accademia, con Trieste che arriva all’ultimo intervallo sul 16-6, prima di portare a casa un comodo successo.

Vengono rinviate a mercoledì 29 ottobre, invece, le altre tre sfide previste, ovvero Brizz Nuoto-L’Ekipe Orizzonte, Rapallo-Civitavecchia e SIS Roma-Bogliasco, a causa degli impegni in Champions League che riguardano, rispettivamente, le etnee, le liguri e le capitoline.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Programma e risultati 4a giornata

Sabato 25 ottobre 2025

18:00 PALLANUOTO TRIESTE – IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

18:00 C.S. PLEBISCITO PD – SMILE COSENZA PALLANUOTO 10-12

Mercoledì 29 ottobre 2025

16:00 BRIZZ NUOTO – L’EKIPE ORIZZONTE Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

19:00 RAPALLO PALLANUOTO – NAUTILUS CIVITAVECCHIA Rapallo (GE) – Piscina Comunale

20:00 S.I.S. ROMA – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 RM Ostia – Polo Aquatico “Frecciarossa”

Classifica dopo la 4a giornata

1 PALLANUOTO TRIESTE* 11

3 RAPALLO PALLANUOTO 8

3 L’EKIPE ORIZZONTE 7

4 S.I.S. ROMA 7

5 C.S. PLEBISCITO PD* 6

6 SMILE COSENZA PALLANUOTO* 6

7 BRIZZ NUOTO 3

8 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 3

9 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA* 0

10 NAUTILUS CIVITAVECCHIA 0

* = una partita in più

TABELLINI

CS PLEBISCITO PD-SMILE COSENZA PN 10-12

CS PLEBISCITO PD: L. Teani, E. Bacelle 2, F. Bozzolan, E. Monterubbianesi 2, A. Price, A. Perkins 2, A. Millo 3, C. Breda, Y. Al Masri, A. Grigolon 1, V. Sgro’, E. Pasqualin, E. Pozzani, S. Sabbadin, B. Battel. All. Posterivo.

SMILE COSENZA PN: D. Nigro, G. Citino, M. Giuffrida, N. Meijer 2, M. Misiti, C. Malluzzo, F. Morrone 3, A. Miller 3, I. Rozic 4, S. Zaffina, V. Occhione, R. Santapaola, F. Posterivo. All. Occhione.

Arbitri: Carrer e Petrini.

Note – Parziali: 3-5, 1-4, 2-3, 4-0. Uscite per limite di falli Price (P) e Miller (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: C.S. PLEBISCITO PD 0/9 +2 rigori (1 fallito), SMILE COSENZA PALLANUOTO 3/9 +2 rigori (1 fallito). Nigro (C) para rigore a Monterubbianesi nel quarto tempo, Meijer (C) fallisce un rigore (palo) nel quarto tempo. Spettatori 100 circa.

PN TRIESTE-IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 19-9

PN TRIESTE: F. Sparano, G. Zizza 1, E. De March 2, G. Petrucci 1, V. Gant 2, L. Cergol 3, G. Klatowski 2, F. Colletta 1, G. Marussi 1, M. Mcdowall 3, A. Battu, M. Allen 2, S. Mancinelli, G. Abbondanza 1, L. Zavattin. All. P. Zizza.

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, M. Canepa, L. Polidori, V. Carbone, M. Ochoa 2, C. Padula 1, I. Rossi 3, C. Nucifora, N. Magaglio 1, A. De Stefano 2, K. A. Mcdowall . All. S. Giusti.

Arbitri: Scarciolla ed Alessandroni.

Note – Parziali: 7-2, 6-2, 3-2, 3-3. Uscita per limite di falli Abbondanza (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 2/4 + tre rigori e Iren Tauride Luca Locatelli Genova 5/13 + un rigore.