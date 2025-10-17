Pallanuoto femminile, il Bogliasco liquida il Galatasaray nell’esordio delle qualificazioni all’Euro Cup

Inizia al meglio in cammino nelle qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile del Bogliasco, che nel Girone C, scattato questa sera ad Ede, nei Paesi Bassi, liquida senza problemi le turche del Galatasaray, sconfitte con un sonoro 27-5.

Il match non è mai in discussione e la differenza di tasso tecnico tra le due squadre in acqua viene subito fuori, con le liguri che chiudono il primo quarto sul 7-1, dilagando poi nel prosieguo della sfida, arrivando a metà gara sul 12-2. Il Bogliasco continua a macinare gioco anche per migliorare la differenza reti, importante in caso di eventuale confronto tra le seconde classificate, e giunge all’ultimo intervallo sul 17-4. Liguri devastanti nell’ultimo quarto, nel quale siglano dieci reti fino al conclusivo 27-5.

A segno tutte le giocatrici di movimento del Bogliasco, con le 14 giocatrici in distinta che scendono tutte in acqua grazie all’alternanza tra i due portieri: sugli scudi Bo con 6 reti e Bianco con 4. Domani il Bogliasco riposerà e si affronteranno le anatoliche e le padrone di casa neerlandesi, le Polar Bears, che domenica sfideranno le liguri per il primato nel girone, che consegna l’aritmetico pass per la fase a gironi della manifestazione, a cui sono già qualificate Padova e Trieste (retrocessa dalla Champions).

EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

QUALIFICAZIONI (Dal 17 al 19 ottobre – Passano il turno le prime e la miglior seconda)

Risultati

Girone A (a Zagabria, CRO)

ZAVK Mladost (CRO)-Panionios GSS (GRE) 9-11

Zodiac CNAB (ESP)-ZAVK Mladost (CRO) domani

Panionios GSS (GRE)-Zodiac CNAB (ESP) domenica

Girone B (ad Ede, NED)

Galatasaray Zena (TUR)-ASD Bogliasco 1951 (ITA) 5-27

Polar Bears (NED)-Galatasaray Zena (TUR) domani

Polar Bears (NED)-ASD Bogliasco 1951 (ITA) domenica

Girone C (a Novi Sad, SRB)

III Keruleti Torna Es Vivo Egylet (HUN)-Hapoel Yokneam (ISR) 19-20 dtr (15-15)

VK Vojvodina (SRB)-III Keruleti Torna Es Vivo Egylet (HUN) domani

VK Vojvodina (SRB)-Hapoel Yokneam (ISR) domenica

Classifiche

Girone A: Panionios GSS (GRE) 3, ZAVK Mladost (CRO) 0, Zodiac CNAB (ESP) 0.

Girone B: ASD Bogliasco 1951 (ITA) 3, Polar Bears (NED) 0, Galatasaray Zena (TUR) 0.

Girone C: Hapoel Yokneam (ISR) 2, III Keruleti Torna Es Vivo Egylet (HUN) 1, VK Vojvodina (SRB) 0.

FASE A GIRONI (Dall’8 novembre al 13 dicembre)

Girone A: Lille UC (FRA), 1B, Ethnikos (GRE).

Girone B: BVSC Manna ABC (HUN), 1C, ANC Glyfada (GRE).

Girone C: Antenore Plebiscito Padova (ITA), Grand Nancy AC (FRA), 1A.

Girone D: EPlus CN Catalunya (ESP), miglior seconda, Pallanuoto Trieste (ITA).