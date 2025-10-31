Pallanuoto: domani la quinta giornata di A1 femminile. Big match tra Orizzonte Catania e SIS Roma

Domani è già tempo di quinta giornata per la Serie A1 di pallanuoto al femminile. Non c’è tempo per pause in questo autunno che vede diverse squadre impegnate praticamente ogni tre giorni.

Turno importantissimo: spazio infatti al big match, a Catania alle 17 la sfida tra L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma. E pensare che non sono le prime della classifica, in una giornata scoppiettante infatti ci sarà anche lo scontro in vetta tra Rapallo e Pallanuoto Trieste. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i match.

5ª giornata

Sabato 1° novembre

14:00 Smile Cosenza Pallanuoto-Brizz Nuoto

17:00 L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma

17:30 Nautilus Civitavecchia-Plebiscito Padova

19:00 Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste

20:30 AGN Energia Bogliasco 1951-Iren Tauride L. Locatelli

Classifica

Pallanuoto Trieste 11

Rapallo Pallanuoto 11

L’Ekipe Orizzonte 10

SIS Roma 10

Smile Cosenza Pallanuoto 6

Plebiscito Padova 6

Brizz Nuoto 3

AGN Energia Bogliasco 1951 3

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

Nautilus Civitavecchia 0