Pallanuoto
Pallanuoto, Brescia riaggancia Savona e Pro Recco in testa alla classifica di Serie A1
Si completa la quarta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: resta al comando a punteggio pieno anche il Brescia, che riaggancia la coppia composta da Pro Recco e Savona, che aveva tentato la fuga dopo gli anticipi di ieri, con i lombardi corsari per 10-14 a Genova, in casa del Quinto.
Alle spalle spalle del terzetto di testa resta solo al quarto posto il Telimar, che ha bisogno dei tiri di rigore per piegare, con lo score di 17-16 il Salerno dopo il 13-13 dei tempi regolamentari. Trieste, infatti, non tiene il passo dei siciliani, cadendo a Napoli contro il Posillipo, che si impone per 13-11.
Aggancia proprio Trieste e Posillipo al quinto posto a quota 6 anche l’Olympic Roma, che passa per 13-15 in casa della Florentia, rimasta da sola sul fondo della classifica dopo la vittoria del De Akker Team, che piega ai tiri di rigore l’Ortigia per 15-13 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari.
SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026
Risultati 4a giornata
Martedì 21 ottobre 2025
14:30 BANCO BPM R.N. SAVONA – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 23-13
15:00 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI – PRO RECCO WATERPOLO 7-23
Mercoledì 22 ottobre 2025
14:00 RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO – PALLANUOTO TRIESTE 13-11
15:00 TELIMAR – R.N. NUOTO SALERNO 17-16 dtr (13-13)
18:00 R.N. FLORENTIA – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 13-15
21:00 IREN GENOVA QUINTO – AN BRESCIA TEAM 10-14
21:30 DE AKKER TEAM – C.C. ORTIGIA 1928 15-13 dtr (10-10)
Classifica dopo la 3a giornata
1 BANCO BPM R.N. SAVONA 12
2 PRO RECCO WATERPOLO 12
3 AN BRESCIA TEAM 12
4 TELIMAR 8
5 PALLANUOTO TRIESTE 6
6 RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 6
7 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 6
8 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 5
9 IREN GENOVA QUINTO 4
10 R.N. NUOTO SALERNO 4
12 C.C. ORTIGIA 1928 4
11 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 3
13 DE AKKER TEAM 2
14 R.N. FLORENTIA 0