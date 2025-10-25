Pallamano, Serie A1: Erice regola Salerno nel big match del weekend

La sesta giornata non delude le attese e premia AC Life Style Erice. Le siciliane svettano nello scontro diretto contro Jomi Salerno, indubbiamente il primo match chiave del girone d’andata. Il duello non ha deluso le attese come da pronostico, le campionesse in carica hanno dovuto alzare bandiera bianca in caso con il punteggio di 21-24.

Tutti gli altri team sono scesi regolarmente in azione. Brixen Südtirol ha regolato 32-34 il Leno, mentre Cassano Magnago non sbaglia la trasferta contro Mezzocorona rispettando il favore del pronostico (24-37)

Festa anche per Nuoro contro Securfox Ariosto Ferrara (37-29) e Cellini Padova davanti ai tifosi del Ali Best Espresso Mestrino (22-24). Positivo fine settimana anche per Sirio Toyota Teramo che ha battuto il soli due punti Casalgrande Padana (32-34).

Cambia ufficialmente quindi la classifica per la prima volta in stagione con Erice e Brixen capoliste con 12 punti all’attivo. Seguono invece con due sconfitta a testa Salerno e Cassano Magnago (10p totali).

I RISULTATI DI OGGI

Jomi Salerno – AC Life Style Erice

Nuoro – Securfox Ariosto Ferrara

Casalgrande Padana – Sirio Toyota Teramo

Ali Best Espresso Mestrino – Cellini Padova

Mezzocorona – Cassano Magnago

Leno – Brixen Südtirol