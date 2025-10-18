Pallamano, l’Italia femminile va a caccia del riscatto nel match contro la Svizzera

Dopo la sconfitta contro i Paesi Bassi, ampiamente preventivabile anche se con un passivo pesante (42-19), la nazionale italiana femminile di pallamano è pronta a tornare in campo nella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2026.

Le azzurre giocheranno in casa questa volta, a Chieti domenica 18 ottobre dalle ore 18.00, contro la Svizzera: in un match che fa parte dell’agenda del Gruppo 2, di cui fa parte anche la Bosnia Herzegovina; piegata proprio dalle elvetiche qualche giorno fa per 35-19.

La sfida per le ragazze del DT Alfredo Rodriguez è certamente più abbordabile rispetto a quella con la corazzata “Orange”, anche se le rossocrociate partiranno comunque con i favori del pronostico nella Casa della Pallamano. Organizzazione, carattere, un pizzico di fortuna e magari anche il recupero dall’infermeria, leggasi un possibile recupero della capitana Ilaria Dalla Costa, ricordando anche l’assenza di Giulia Rossomando.

All’Italia servirà tutto per cercare di arginare la vena realizzativa di elementi come Tabea Schmid, Daphné Gautschi ed Era Baumann, che nel testa a testa contro le bosniache hanno messo complessivamente insieme 22 gol dei 35 finali messi a referto dalle svizzere.

C’è bisogno di una scintilla pensando anche alle possibilità di qualificazione che potrebbero passare dal fatto di essere fra le quattro migliori terze, la cui classifica viene stabilita tenendo in considerazione dei soli risultati ottenuti contro prime e seconde del proprio raggruppamento. Tutto in 60 minuti per capire a che punto è un processo di crescita e miglioramento che, seppur in maniera articolata, non vede l’ora di sbocciare.