Pallamano: Italia femminile travolta dai Paesi Bassi nella prima partita di qualificazione agli Europei 2026

Il cammino della nazionale italiana femminile di pallamano nel percorso di qualificazione agli Europei 2026 inizia con una – preventivabile – sconfitta nella sfida in trasferta contro i Paesi Bassi per 42-19

A s-Hertogenbosch di fatto non c’è gara, troppo più forti le “Orange” in una partita dove le azzurre (in maglia bianca, ndr) hanno provato comunque a fare del loro meglio per trarre indicazioni importanti in vista del prosieguo del percorso nel Girone 2, di cui fanno parte anche Svizzera e Bosnia Herzegovina.

Pronti via ed è subito 3-0, con Housheer ad aprire le marcature. L’Italia segna il 3-1 Vanessa Djiogap (3 reti per lei come per Fantoni), ma subisce un nuovo e questa volta più ampio parziale che porta la gara sul 10-3, zampata di Maarschalkeweerd al 10′. Le olandesi giocano al gatto col topo: altri dieci giri di lancette per il 18-5 di Malestein. Si va alla fine al riposo con lo score sistemato sul 22-9.

La ripresa si sviluppa sullo stesso canovaccio. Ritmo elevato per le olandesi, con van Wetering che alza ancora il volume della radio per andare ripetutamente in gol. Il tempo scorre, il gap aumenta sino al 42-19 finale con Vollegrebt top scorer alla fine con 9 reti personali.

L’Italia del dt Alfredo Rodriguez tornerà in campo domenica, per la seconda gara del Girone 2 delle qualificazioni agli Europei femminili 2026 di pallamano, questa volta contro la Svizzera, a Chieti dalle ore 18.