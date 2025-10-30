Pallamano: Italia al lavoro a Berlino. Il bollettino medico, il punto di Jürgen Prantner

L’Italia della pallamano è al lavoro a Berlino per affinare la propria preparazione verso gli Europei 2026, che vedranno la rappresentativa azzurra esordire il prossimo gennaio a Kristianstad, in Svezia, nel girone eliminatorio contro Islanda, Ungheria e Polonia.

Il gruppo allenato dal dt Bob Hanning e dal suo staff tecnico sosterrà il prossimo 1° novembre un’importante amichevole a Pau contro la Francia, ma intanto in terra teutonica ha l’opportunità di compattarsi e di fare il punto anche su quali siano i giocatori a disposizione e quali invece vadano trattati con attenzione perché alle prese con infortuni.

Il fronte degli assenti è quello che va tenuto d’occhio: oltre a Leo Prantner, di cui si conosceva il forfait, sono altri gli indisponibili. Il sito della FIGH rende noto che: “Rispetto alla lista originaria dei convocati, la Nazionale in raduno a Berlino fa a meno degli infortunati Gianluca Dapiran – aggregato all’organico il giovane Simon Sirot visti anche i problemi fisici di Tommaso De Angelis nello stesso ruolo – e il centrale Giacomo Savini, quest’ultimo volato ugualmente in Germania con la squadra per accertamenti medici”.

A tal proposito il vice allenatore Jürgen Prantner, papà di Leo, ha dichiarato: “Abbiamo avuto l’opportunità di radunare la squadra quasi al completo rispetto al roster che giocherà gli Europei. Chiuderemo questi giorni con un’amichevole contro la Francia, ma penso che la priorità sia ritrovare i ritmi e automatismi di squadra nelle situazioni sia difensive che di gioco veloce. Questi saranno due aspetti importanti. Dobbiamo fare i conti con alcuni infortuni, ma ritroviamo anche ottimi giocatori come Nicolò D’Antino, un atleta che può dare tanto a questa squadra. Facciamo a meno di Savini e di Dapiran, con l’auspicio che entrambi possano recuperare al più presto. Questa nazionale parte da una ossatura già rodata, ma sulla quale vogliamo continuare a lavorare per curare e migliorare quanto già fatto. E questo è l’obiettivo principale di questa settimana tra Berlino e Pau”.

Questo quindi l’elenco aggiornato dei giocatori a disposizione dello staff tecnico della nazionale italiana di pallamano per questo raduno berlinese che si concluderà poi in Francia nell’amichevole contro i transalpini:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Jeremi Pirani (AS – 1994 – Tremblay/FRA), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Cangas/ESP), Paul Wierer (AD – 2004 – Pressano)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Stoccarda/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Potsdam/GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Potsdam/GER), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Juan Pablo Cuello (TD – 1997 – Publiesse Chiaravalle)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Limoges/FRA), Endrit Iballi (PI – 1998 – Conversano), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Potsdam/GER)

AGGREGATI: Pau Panitti Martinez (PO – 2004 – Fraikin BM Granollers/ESP), Simon Sirot (AS – 2007 – Füchse Berlin/GER)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Per Konhagel (assistente), Roberto Chiocchetti (allenatore portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Federico Morelli (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca