Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per i primi due impegni delle qualificazioni agli EHF Euro 2026

Si stanno per avvicinare i primi impegni della nazionale italiana di Pallamano femminile nelle qualificazioni EHF Euro 2026. L’Italia si ritroverà il 12 ottobre a Chieti ne la “Casa della pallamano” per preparare al meglio i due impegni nel Gruppo 2. Le azzurre sfideranno infatti il 16 ottobre i Paesi Bassi ed il 19 la Svizzera, inaugurando così il girone di qualificazione, nel quale figura per ultima la Bosnia Herzegovina.

Per accedere alla fase finale basterà arrivare tra le prime due classificate o tra le prime quattro migliori terze di tutti e sei i raggruppamenti. I posti in palio sono 16 e la fase conclusiva della rassegna si svolgerà a dicembre 2026 in ben cinque paesi: Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia. Le azzurre cominceranno il loro percorso di qualificazione, sfidando in trasferta la temibile olanda.

Le orange nel 2019 hanno conquistato i Mondiali e l’anno scorso conclusero al sesto posto gli Europei. In vista dei due impegni, il Direttore Tecnico Alfonso Rodriguez ha convocato 18 atlete in Abruzzo. Si tratta di:

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Sport Lisboa Benfica\POR), Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno)

ALI: Alessia Zizzo (AS – 2006 – AC Life Style Erice), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Giulia Losio (AD – 1997 – AC Life Style Erice), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago)

TERZINI E CENTRALI: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jomi Salerno), Charity Iyamu (TS – 2005 – Casalgrande Padana), Natalie Falser (TS – 2007 – Mezzocorona), Bianca Barbosu (CE – 1999 – Cassano Magnago), Irene Fanton (CE – 1994 – AC Life Style Erice), Ramona Manojlovic (CE\TS – 2002 – AC Life Style Erice), Asia Mangone (TD – 2005 – Jomi Salerno), Vanessa Djiogap (TD – 2001 – Le Havre\FRA)

PIVOT: Rocio Squizziato (PI – 1994 – Lanzarote Obrero\ESP), Aurora Gislimberti (PI – 2004 – Jomi Salerno), Alice Giliberto (PI – 2007 – Metz\FRA)