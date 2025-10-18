Pallamano, Bolzano raggiunge la vetta mandando Fasano al tappeto. Stop per il Teamnetwork

In attesa del posticipo del prossimo 22 ottobre fra Raimond Sassari e Alperia Black Devils, la Serie A Gold 2025-2026 di pallamano ha visto disputarsi la sesta giornata della stagione regolare, che si era aperta precedentemente con il 29-29 del Brixen sul Cassano Magnago lo scorso 5 ottobre.

Nella serata di sabato 18 ottobre, il risultato più importante lo ha fatto segnare il Bolzano: capace di battere 30-29, in casa, il Fasano per portarsi in vetta alla classifica.

Altre due le affermazioni interne: quella dello Sparen Eppan sul Pressano (31-23) e quella pesantissima del Chiaravalle sul Teamnetwork Albatro Siracusa, con i marchigiani capaci di imporsi 27-26 di strettissima misura.

Infine il blitz del Macagi Cingoli per 25-34 sul campo del Metelli Cologne e il pirotecnico pareggio 24-24 fra Conversano e Trieste.

La classifica aggiornata

Loacker Bozen Volskabank 8 pti, Junior Fasano 8, Teamnetwork Albatro Siracusa 8*, Pressano 7, Conversano 7*, Cassano Magnago 6*, Brixen 6, Macagi Cingoli 6, Trieste 6, Raimond Sassari 5**, Alperia Black Devils 4*, Publiesse Chiaravalle 4, Sparer Eppan 2, Metelli Cologne 1

*una partita in meno **due partite in meno