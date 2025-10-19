Pagelle GP USA 2025 F1: Verstappen impeccabile, l’orgoglio di Leclerc, Piastri incolore

PAGELLE GP USA 2025 F1

Domenica 19 ottobre

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 10: gara e weekend perfetti. Pole position, vittoria nella Sprint Race e dominio anche oggi. Che dire, l’olandese è tornato e ora sono guai per tutti. Era distante oltre 100 punti in classifica generale fino a poco tempo fa, ora le lunghezze sono solo 40. Un pilota che sta disputando un’annata ai confini delle realtà.

LANDO NORRIS (McLaren) 7.5: con la vettura che si ritrova un secondo posto è il minimo sindacale. Impiega tanto tempo per superare Charles Leclerc e, nel complesso, conquista punti importanti per avvicinarsi a Oscar Piastri. Ancora un weekend senza vittoria. Poteva fare di più. Max Verstappen ringrazia. Intanto si porta a -14 dalla vetta…

CHARLES LECLERC (Ferrari) 8: portare questa SF-25 sul podio equivale ad una mezza impresa. Il monegasco disputa 56 giri di altissimo profilo. Sfrutta le gomme soft in avvio per sopravanzare Lando Norris, quindi prova a tenere la seconda posizione fino alla bandiera a scacchi. L’inglese non è d’accordo e lo infila alla staccata di curva 12. Come sempre lui dà il massimo. La vettura non sempre lo asseconda…

LEWIS HAMILTON (Ferrari) 7: centra una quarta posizione che assomiglia molto alla migliore prestazione della sua annata. Sembra avere sempre più in mano la sua monoposto e, se continuerà così, il primo podio stagionale potrebbe arrivare davvero. Per un sette volte campione del mondo si tratta di una misera soddisfazione…

OSCAR PIASTRI (McLaren) 5: domenica anonima dell’australiano. Dopo una Sprint Race rovinata alla partenza, oggi sperava in una riscossa. Missione decisamente fallita. Mai della partita, mai competitivo, sempre nascosto. Sta vivendo il classico “braccino” del tennista…

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 5.5: dopo i fasti di Singapore, ad Austin marca visita. Oggi non entra mai in azione in corsa ed è sempre in difesa. Passo indietro notevole rispetto a Marina Bay.

NICO HULKENBERG (Kick Sauber) 6.5: un ottavo posto importante per il tedesco che, volta dopo volta, conferma di essere un pilota solido e che riesce a portare a casa risultati importanti.