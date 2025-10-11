Pagelle Giro di Lombardia 2025: Pogacar cannibale, Evenepoel sempre più eterno secondo

PAGELLE GIRO DI LOMBARDIA 2025

Tadej Pogacar, voto 10: l’attacco sul Ganda era quasi telefonato, nessuno però si è azzardato a rispondere. Lo sloveno ha fatto il vuoto, con una scalata monstre e ha dominato anche oggi. Sempre a podio nelle Monumento quest’anno (record assoluto), quinto successo di fila al Lombardia (record condiviso con Fausto Coppi), venti trionfi stagionali e chi più ne ha più ne metta. È semplicemente dominante, il più forte al mondo e tra i più forti della storia.

Remco Evenepoel, voto 7: è sempre il primo degli umani, ma dall’essere il nuovo Merckx sembra più esser diventato il nuovo Gimondi. Il belga ancora una chiude secondo, così com’era accaduto ai Mondiali e agli Europei. Non prova neanche a rispondere al cambio di passo di Pogacar e si accontenta della piazza d’onore.

Michael Storer, voto 8: la vera sorpresa di giornata. L’australiano della Tudor Pro Cycling Team non era tra i favoriti per il podio, nonostante l’eccellente inizio di stagione e la vittoria al Memorial Pantani, invece stupisce tutti tenendo il passo di Evenepoel in salita e cogliendo una gran terza piazza.

Quinn Simmons, voto 8: è partito al chilometro 0, è giunto quarto. Una gara da fuoriclasse. Va in fuga, resiste, viene ripreso ma prosegue con la sua azione. Meritava il podio che è sfuggito veramente di poco, ma il campione statunitense ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Isaac del Toro, voto 6,5: in tanti si aspettavano la doppietta UAE Team Emirates – XRG almeno sul podio. Il messicano invece oggi non ha avuto la forma dei giorni migliori ed è andato in leggera difficoltà, dovendosi accontentare della quinta piazza.

Paul Seixas, voto 7,5: terzo agli Europei, settimo al Lombardia. Prima stagione da professionista, classe 2006, diciannove anni da poco compiuti. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’anno prossimo lotterà per qualcosa d’importante.

Corridori italiani, voto 5: ai Mondiali ed agli Europei con Ciccone e Scaroni l’Italia si è difesa alla grande, oggi, invece, davanti al pubblico di casa, dobbiamo scendere fino al quindicesimo posto dello stesso Scaroni per trovare il primo azzurro. Pellizzari non era al top, Ciccone è stato costretto al forfait, ma sicuramente non può essere un risultato accettabile.