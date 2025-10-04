Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Indonesia 2025: Bezzecchi trionfa, Marquez sottotono, Bagnaia ultimo!

Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 4 ottobre, il fine settimana del GP d’Indonesia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del circuito di Mandalika, valida per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP.

Vittoria di Marco Bezzecchi, partito dalla pole, davanti agli spagnoli Fermin Aldeguer e Raul Fernandez, mentre resta ai piedi del podio l’altro iberico Alex Marquez, che precede il connazionale Joan Mir. Sesto l’altro azzurro Luca Marini, che precede il campione iridato Marc Marquez, settimo, e gli italiani Franco Morbidelli, ottavo, e Fabio Di Giannantonio, nono.

Fuori dalla zona punti il lusitano Miguel Oliveira, decimo, il sudafricano Brad Binder, 11°, l’australiano Jack Miller, 12°, lo spagnolo Alex Rins 13°, e l’italiano Francesco Bagnaia, 14°. Non completano la Sprint, infine, i francesi Fabio Quartararo e Johann Zarco, lo spagnolo Pedro Acosta, l’azzurro Enea Bastianini ed il thailandese Somkiat Chantra.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP INDONESIA2025 MOTOGP

1 12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 19’37.047 171.0

2 9 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’37.204 170.9 0.157

3 7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 19’41.109 170.4 4.062

4 6 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’42.879 170.1 5.832

5 5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 19’45.806 169.7 8.759

6 4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’46.819 169.6 9.772

7 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’49.027 169.2

8 2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 19’49.143 169.2

9 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’50.035 169.1 12.988

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’50.359 169.0 13.312

11 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 19’52.952 168.7 15.905

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 19’53.273 168.6 16.226

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 19’54.668 169.6 17.621 (8″ di penalità)

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’06.440 166.8 29.393

Non classificati

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 18’19.662 168.9 1 giro

5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 13’48.593 168.1 4 giri

37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 9’42.268 159.5 7 giri

23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 3’11.160 161.9 11 giri

Primo giro non completato

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA