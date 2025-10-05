GP Indonesia
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Indonesia 2025: tripletta spagnola, fuori Bezzecchi, Marquez e Bagnaia
Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 5 ottobre il fine settimana del GP dell’Indonesia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri sul circuito di Mandalika, valida per la diciottesima tappa del calendario di MotoGP.
Podio tutto spagnolo con la vittoria di Fermin Aldeguer davanti ai connazionali Pedro Acosta ed Alex Marquez, mentre il migliore degli azzurri è Luca Marini, quinto. A punti anche Franco Morbidelli, ottavo, e Fabio Di Giannantonio, nono, mentre vanno fuori Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Marc Marquez ed Enea Bastianini.
MotoGP, Aldeguer sfrutta l’occasione a Mandalika, Bezzecchi fa cadere Marquez, Bagnaia a terra (era ultimo)
ORDINE D’ARRIVO GARA MOTOGP GP INDONESIA 2025
1 25 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’07.651 169.4
2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’14.638 168.9 6.987
3 16 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’15.547 168.8 7.896
4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’16.552 168.8 8.901
5 11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’16.780 168.7 9.129
6 10 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’17.360 168.7 9.709
7 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’17.545 168.7 9.894
8 8 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’17.738 10.087
9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’18.01 10.350
10 6 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’20.874 168.5 13.223
11 5 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’27.420 168.0 19.769
12 4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’35.248 167.5 27.597
13 3 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 41’55.686 166.1 48.035
14 2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 42’03.191 165.6 55.540
Non classificati
23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 18’53.239 163.9 15 giri
63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 11’00.002 164.2 20 giri
36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 4’08.377 124.6 25 giri
Primo giro non completato
72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA
93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI