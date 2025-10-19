Formula 1
Ordine d’arrivo F1, GP USA 2025: vince Verstappen davanti a Norris. Podio per Leclerc, 4° Hamilton
Passa agli archivi la gara del GP degli USA, diciannovesimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Austin si è deciso il vincitore dopo la corsa odierna, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 56 giri sulla pista statunitense.
Vittoria del neerlandese Max Verstappen con la Red Bull Racing, che precede il britannico della McLaren, Lando Norris, secondo, ed il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, terzo. Ai piedi del podio si ferma, con l’altra Ferrari, il britannico Lewis Hamilton, quarto, davanti alla McLaren dell’australiano Oscar Piastri, quinto.
Completano la zona punti il britannico George Russell con la Mercedes, sesto, il nipponico Yuki Tsunoda con la Red Bull Racing, settimo, il tedesco Nico Hulkenberg con la Kick Sauber, ottavo, il britannico Oliver Bearman con l’Haas F1 Team, nono, e lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin, decimo.
ORDINE D’ARRIVO F1 GP USA 2025
1 Max Verstappen Red Bull Racing
2 Lando Norris McLaren +7.959
3 Charles Leclerc Ferrari +15.373
4 Lewis Hamilton Ferrari +28.536
5 Oscar Piastri McLaren +29.678
6 George Russell Mercedes +33.456
7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52.572
8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +56.402
9 Oliver Bearman Haas F1 Team +63.840
10 Fernando Alonso Aston Martin +69.590
11 Liam Lawson Racing Bulls +72.509
12 Lance Stroll Aston Martin +74.082
13 Kimi Antonelli Mercedes +75.181
14 Alexander Albon Williams +79.755
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +82.426
16 Isack Hadjar Racing Bulls +92.324
17 Franco Colapinto Alpine 1 giro
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro
19 Pierre Gasly Alpine 1 giro
RIT Carlos Sainz Williams ritiro