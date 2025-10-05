Ordine d’arrivo F1, GP Singapore 2025: Russell vince, Verstappen davanti alle McLaren. Ferrari anonima

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Singapore 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra asiatica, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

George Russell ha vinto il GP di Singapore: il britannico è scattato dalla pole position, ha conservato la prima posizione e l’ha mantenuta fino alla bandiera a scacchi. Splendida affermazione per l’alfiere della Mercedes, che è riuscito a precedere l’olandese Max Verstappen: il Campione del Mondo si è meritato la piazza d’onore al volante della Red Bull e ha recuperato tre punti in classifica nei confronti di Lando Norris.

La lotta per la conquista del titolo iridato resta aperta, il pilota della McLaren è riuscito a salire sul gradino più basso del podio, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri. Buon quinto posto per Kimi Antonelli con l’altra Mercedes, a precedere le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Gara anonima per la Scuderia di Maranello, incapace di emergere dalle difficoltà in terra asiatica e con difficoltà ai freni nella parte finale di gara.

Hamilton è stato poi penalizzato di cinque secondi per track limits e ha perso una posizione, chiudendo in ottava piazza alle spalle di Fernando Alonso. Hanno completato la top-10 la Haas di Oliver Bearman e la Williams di Carlos Sainz. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Singapore 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Marina Bay.

ORDINE D’ARRIVO GP SINGAPORE F1 2025

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lewis Hamilton (Ferrari), penalizzato di 5” per track limits

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SINGAPORE F1 2025

1 George Russell Mercedes Leader 1

2 Max Verstappen Red Bull Racing +5.430 1

3 Lando Norris McLaren +6.066 1

4 Oscar Piastri McLaren +8.146 1

5 Kimi Antonelli Mercedes +33.681 1

6 Charles Leclerc Ferrari +45.996 1

7 Lewis Hamilton Ferrari +80.251 2

8 Fernando Alonso Aston Martin +80.667 1

9 Oliver Bearman Haas F1 Team +93.527 1

10 Carlos Sainz Williams 1 L 1

11Isack Hadjar Racing Bulls1 L 1

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1 L 1

13 Lance Stroll Aston Martin 1 L 1

14 Alexander Albon Williams 1 L 1

15 Liam Lawson Racing Bulls 1 L 1

16 Franco Colapinto Alpine 1 L 1

17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 L 1

18 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 1

19 Pierre Gasly Alpine 1 L 2

20 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 L 2