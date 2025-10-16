Olanda-Italia oggi, Qualificazioni Europei pallamano femminile 2026: orario, tv, programma

Il cammino della nazionale italiana femminile di pallamano, per cercare di strappare il pass per gli Europei 2026, inizia oggi da s-Hertogenbosch: all’orizzonte c’è la proibitiva sfida contro i Paesi Bassi.

Le ragazze del direttore tecnico Alfredo Rodriguez, con una formazione rimaneggiata a causa delle assenze della capitana Ilaria Dalla Costa e della mancina Giulia Rossomando, fronteggeranno in trasferta quell’Olanda che poco più di 12 mesi fa è andata vicinissima alla zona medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo al 5° posto, e che ora guarda al torneo continentale come un’opportunità per andare a prendersi qualcosa di importante.

La sfida fra Olanda e Italia, valida per la prima giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei Femminili 2026 di pallamano, si giocherà quest’oggi a s-Hertogenbosch, dalle ore 19.30. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW e Sky Go, ma anche in maniera gratuita – sempre in rete – sul canale Youtube di Sky Sport e su PallamanoTV.

QUALIFICAZIONI EUROPEI PALLAMANO FEMMINILE 2026

Giovedì 16 ottobre

Ore 19.30 Paesi Bassi-Italia – Diretta tv Sky Sport Max e in streaming su NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e PallamanoTV

PROGRAMMA PAESI BASSI-ITALIA, QUALIFICAZIONI EUROPEI FEMMINILI PALLAMANO 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e PallamanoTV