Nuovo impegno per Valentino Rossi: correrà la 8h Indianapolis

Si aggiunge un impegno alla stagione 2025 di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ è infatti atteso in pista con una BMW M4 GT3 EVO schierata dal Team WRT nella 8h di Indianapolis, epilogo dell’Intercontinental GT Challenge che si correrà sabato 18 ottobre.

La leggenda del Motomondiale torna nell’iconico impianto che sorge nello Stato dell’Indiana dopo aver corso in passato con le due ruote. Per l’occasione è atteso in classe PRO con una GT3 in compagnia del sudafricano Kelvin van der Linde e del belga Charles Weerts

Rossi, in azione anche a novembre nella 8h che concluderà il FIA World Endurance Championship, disputerà per la terza volta nel 2025 una competizione valida per la serie globale di SRO. L’italiano ha infatti disputato la 12h di Bathurst in Australia a febbraio e successivamente ha completato la 24h di Spa-Francorchamps in Belgio a fine giugno. Il pluricampione della MotoGP ha invece disertato quest’anno come prove dell’Intercontinental GT Challenge la 24h del Nurburgring e la 1000km di Suzuka che vorrebbe affrontare in futuro.

Per l’ex centauro sarà invece la prima apparizione nel GT World Challenge America Powered by AWS dopo aver ottenuto tre gioie totali nel GTWC Europe negli ultimi anni, risultati raccolti esclusivamente in Sprint Cup. L’ultima è stata conquistata a luglio a Misano Adriatico insieme a Raffaele Marciello.

BMW Motorsport e Rossi hanno scelto di gareggiare nel catino di Speedway approfittando anche della nuove regola predisposta da SRO per la 8h di Indianapolis. Ogni equipaggio deve infatti rispettare le regole del GTWC America inserendo anche nella classe PRO un pilota FIA Silver in azione: grado con cui è classificato il ‘Dottore’.