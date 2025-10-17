Nuoto
Nuoto: Thomas Ceccon migliora il personale nei 200 dorso in Coppa del Mondo a Westmont
Inizia nel migliore dei modi la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto per i colori italiani. Il protagonista è ovviamente Thomas Ceccon, che impressiona nei 200 dorso.
A Westmont, in Illinois, il campione olimpico dei 100 si esalta in vasca corta e trova il secondo tempo assoluto nelle batterie in 1:51.21. Primato personale migliorato addirittura di due secondi e sfida lanciata all’ungherese Hubert Kos, il migliore nelle qualifiche.
Per Ceccon doppia fatica: sarà presente nelle finali (che scatteranno tra poco, nella notte italiana) anche nei 100 misti, quarto tempo parziale con il crono di 52.05.
Molto impegnata anche Sara Curtis, con un’ottima prestazione nei 50 dorso (26.33), che vale la finale, mentre il 24.45 nei 50 stile libero, la sua specialità, non basta per l’accesso all’ultimo atto.