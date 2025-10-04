Nuoto, parte la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia, Ceccon guida gli azzurri in America

Il nuoto torna protagonista sul panorama internazionale con la Coppa del Mondo. Due tappe andranno in scena negli USA (Carmel e Westmont) e una in Canada (a Toronto), distribuite su nove giorni di gara in tre weekend (10-12, 17-19, 23-25 ottobre). Il circuito prevede un montepremi complessivo di 1,2 milioni di dollari, con un bonus da 10.000 dollari statunitensi per ogni record del mondo e per le crown (le vittorie nella stessa specialità in tutti gli appuntamenti9.

Ai nastri di partenza ci saranno diverse stelle, come la canadese Summer McIntosh, l’australiana Kaylee McKeown, i britannici Adam Peatry e Dylan Carter, gli statunitensi Regan Smith e Gretchen Walsh. Sul fronte italiano spicca la presenza di Thomas Ceccon, primatista mondiale dei 100 dorso. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 sarà affiancato da Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Ludovico Blu Art Viberti, Federico Burdisso, Lorenzo Mora e Alberto Razzetti.

CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA COPPA DEL MONDO DI NUOTO

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro/CN Torino).