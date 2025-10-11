Nuoto di fondo, Moesha Johnson conquista la 3 km Knockout Sprint di Golfo Aranci. Sorelle Cesarano fuori dal podio

Sipario sulla stagione della Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo. È spettato alla 3 km Knockout Sprint femminile di Golfo Aranci porre termine all’annata del massimo circuito nelle acque libere. Nell’appuntamento in Costa Smeralda, il nuovo format a eliminazione ha regalato spettacolo. Una gara in cui Ginevra Taddeucci ha deciso di non partecipare, dopo aver conquistato il successo nella 10 km ieri e aver terminato davanti a tutti nella classifica generale del Tour.

La scena è stata tutta per colei che ha recitato il ruolo della primattrice nei Mondiali sull’isola di Sentosa (Singapore). Il riferimento è all’australiana Moesha Johnson. Non era parsa in grande condizione la campionessa del mondo in carica di 5 e 10 km in questo round italiano. E così, questa formula è venuta incontro alle attuali possibilità dell’aussie.

Le sue attitudini si legano in qualche modo alla velocità, per la sua formazione in piscina, e Johnson ha messo a frutto le proprie doti per andarsi a prendere il successo nella finale col crono di 6:24.10, bravissima a individuare la traiettoria migliore in direzione del traguardo. Una cosa che invece non immediatamente ha trovato la tedesca Lea Boy, costretta ad accontentarsi del secondo posto a 2.30 dall’australiana. A completare il podio è stata la francese Caroline Laure Jouisse (+6.50).

Niente da fare le due sorelle Cesarano, comunque abili a conquistare l’accesso all’atto conclusivo. Noemi si è classificata settima a 13.10, mentre Antonietta ha concluso al nono posto con un gap di 14.10 dalla vetta.