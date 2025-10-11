Nuoto di fondo, Italia seconda nella staffetta mista a Golfo Aranci. Vince la Francia

Ci si avvicina all’epilogo di quest’annata di Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Ultima tappa a Golfo Aranci e ultima giornata di gare dell’appuntamento in Costa Smeralda. Ad aprire le danze di questo day-2 è stata la prova a squadre. Staffetta mista con 1500 metri da affrontare per due donne e due uomini in cui era necessario trovare la corretta distribuzione della sforzo.

Un confronto in cui sono state tre le squadre a giocarsi il successo: la Francia, l’Italia e l’Ungheria. La formazione del Bel Paese più accreditata era quella formata da Linda Caponi, Ginevra Taddeucci (vincitrice della Coppa del Mondo), Marcello Guidi e Dario Verani (terzo nella classifica generale). Sì, perché un altro quartetto era ai nastri di partenza, composto da Barbara Pozzobon, Giulia Gabbrielleschi, Andrea Filadelli e Ivan Giovannoni.

La vittoria si è giocata nell’ultima frazione e non è mancata la lotta in acqua nello sprint finale. Verani ha lanciato il guanto di sfida a Logan Fontaine (vincitore della Coppa del Mondo) e il francese ha risposto presente, regalando la vittoria alla compagine d’Oltralpe in 1:07:54.00. L’azzurro ha concluso vicinissimo (+0.10), davanti al campione magiaro Kristof Rasovszky (+0.80).

Per quanto riguarda l’altra formazione tricolore presente in questa prova, per Pozzobon, Gabbrielleschi, Filadelli e Giovannoni c’è stato il settimo posto a 41″ dalla vetta, preceduti anche dalla Spagna, dagli USA e dal Brasile. Nel pomeriggio andranno in scena le due 3 km knockout sprint (maschile alle 15.00 e femminile alle 17.00).