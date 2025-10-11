Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci: “Era importante vincere la Coppa del Mondo, sarà difficile riconfermarsi”

Nella giornata di ieri Ginevra Taddeucci ha chiuso in bellezza la miglior stagione della carriera, imponendosi nella 10 chilometri a Golfo Aranci e vincendo la Coppa del Mondo 2025 di nuoto di fondo. La 28enne toscana ha trionfato nelle acque della Costa Smeralda battendo allo sprint la polacca Klaudia Tarasiewicz, mentre l’australiana campionessa iridata in carica Moesha Johnson (seconda nella generale alla vigilia della tappa conclusiva) non ha brillato dovendosi accontentare dell’undicesimo posto.

“È stata dura perché all’inizio cercavo di fare la gara con la Johnson ma ho visto che lei non ne aveva. Alla fine avevo paure di perdere allo sprint ma ho messo la mia gambata e ce l’ho fatta. L’importante era vincere la classifica generale, peraltro per la prima volta“, ha dichiarato la vice-campionessa mondiale della specialità al sito federale.

“Si chiude un’annata speciale con il mio primo titolo europeo e poi quattro argenti iridati oltre alla Coppa del Mondo. Di solito sono sempre insoddisfatta e le mie sensazioni alla vigilia sono negative. Ho cercato di resistere davanti per chiudere in testa e non subire lo sprint delle avversarie. Sono stata ferma più di un mese dopo le fatiche mondiali, e ora sarà difficile riconfermarsi per il prossimo anno. Questa coppa la dedico a me stessa“, la riflessione dell’azzurra.