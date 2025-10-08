Nuoto di fondo, azzurri alla prova a Golfo Aranci: Paltrinieri assente, prima volta di Detti e torna Acerenza

Messa in archivio l’avventura dei Mondiali 2025 a Singapore, la squadra italiana di nuoto di fondo torna in scena nel quarto round della Coppa del Mondo delle acque libere. Sarà lo scenario maestoso della Costa Smeralda a ospitare la tappa del massimo circuito internazionale. A Golfo Aranci sono ben 32 gli azzurri convocati, motivati a far bene davanti al pubblico di casa.

Non ci sarà Gregorio Paltrinieri che, viste le poche ambizioni nella classifica del Tour, ha dato priorità al recupero dopo l’operazione al gomito e al dito. Ci sarà Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico e poker d’argento iridato a Singapore, leader della classifica femminile con 1800 punti e motivata a chiudere davanti a tutte.

Sul versante maschile, il primato è del francese Marc Antoine Olivier con 1950 punti, in una graduatoria in cui Andrea Filadelli e Dario Verani sono terzi con 1450 punti e ancora in gioco considerando quanto c’è in palio: 800 punti per il vincitore. Non ci sarà Greg, ma grande curiosità per la prima convocazione nel fondo del suo “gemello” in piscina, Gabriele Detti. Appuntamento italiano in cui poi rivedremo in azione anche Domenico Acerenza, dopo l’intervento chirurgico alla spalla ed essere diventato papà.

Si comincerà venerdì 10 ottobre con le due 10 km: gli uomini inizieranno alle 09.30, mentre le donne daranno il via alle danze alle 12.00. Sabato 11 sarà la volta della staffetta mista 4×1500 (ore 09.00) e delle 3 km knockout (gara maschile alle 15.00; gara femminile alle 17.00).