Nuoto artistico, annunciate le date della Coppa del Mondo 2026: super Finals a Toronto

Avevamo lasciato la danza in vasca nei Mondiali 2025 degli sport acquatici. A Singapore si è affrontata la prima tappa del lungo viaggio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e si sono quindi iniziate a gettare le basi su quanto potrà accadere nel quadriennio. L’Italia ha concluso con tre medaglie: 1 argento e 2 bronzi.

La coppia formata da Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero ha scritto un pezzo di storia in questa disciplina, dal momento il Bel Paese mai era salito sul podio nel libero del doppio in una competizione iridata. Tra l’altro, un argento non lontano dall’oro della Spagna, dal momento che le azzurre negli elementi e nelle difficoltà sono state anche superiori. Un nuovo duo che, messo in bacheca anche l’oro europeo a Funchal, potrà continuare a lavorare con estremo profitto.

Ruggiero anello di congiunzione anche con Filippo Pelati. L’atleta romana ha vestito i panni del riferimento nella coppia, come aveva fatto Giorgio Minisini con lei dal 2021, in un’avventura culminata con quel doppio oro di Budapest nella rassegna iridata del 2022. Ebbene, col 18enne emiliano quella magia potrebbe ricrearsi e il bronzo nella routine tecnica del doppio misto è un segnale, al pari del quarto posto nel libero. I margini di miglioramento sono enormi e nelle prossime competizioni l’esperienza di Pelati potrà garantire punteggi più elevati.

Ed ecco che, in ottica futura, si sfrutteranno le prossime competizioni per migliorare tutti gli aspetti. World Aquatics, a questo proposito, ha annunciato le tappe di Coppa del Mondo per l’anno venturo. Di seguito l’elenco:

CALENDARIO COPPA DEL MONDO NUOTO ARTISTICO 2026

Medellin (Colombia) 13-15 febbraio;

Parigi (Francia) 27-29 marzo;

X’an (Cina) 1-3 maggio;

Pontevedra (Spagna) 29-31 maggio;

Toronto (Canada) 19-21 giugno (super Finals).

A partire da febbraio quindi il massimo circuito internazionale darà delle indicazioni su come la disciplina sta evolvendo. La Nazionale nostrana vorrà rispondere presente.