Novak Djokovic si ritira dopo un set! 3° posto per Fritz al Six Kings Slam

Termina dopo un solo set al finale per il 3° posto al Six Kings Slam. Novak Djokovic ha alzato bandiera bianca al termine della prima frazione, con Taylor Fritz che conquista così la terza posizione nel ricchissimo torneo ad esibizione che si sta disputando in Arabia Saudita. Spazio così a brevissimo per la finalissima tanto attesa tra Jannik Sinner, campione uscente, e Carlos Alcaraz, con l’italiano e lo spagnolo che si erano affrontati anche lo scorso anno nell’ultimo atto.

Un set di altissimo livello tra Fritz e Djokovic, con l’americano che lo ha vinto al tie-break dopo quasi un’ora e mezza di gioco. A quel punto il serbo ha deciso di ritirarsi, forse esausto per le fatiche delle ultime settimane tra Shanghai e proprio Riad. Da capire l’entità del problema fisico per il nativo di Belgrado anche in vista dei prossimi appuntamenti, comprese le ATP Finals, alle quali Djokovic si è qualificato ma con il dubbio della sua presenza che rimane.

Le statistiche parlano di un primo set molto combattuto, con Djokovic che ha addirittura annullato nove palle break, mentre sono quattro quelle salvate da Fritz. L’americano ha chiuso con sei ace e cinque doppi falli, vincendo il 78% dei punti con la prima; mentre il serbo ha vinto il 61% dei punti con la prima.

Si prosegue senza scossoni fino al settimo game, quando Djokovic annulla tre palle break all’americano. Succede di tutto tra il decimo e undicesimo game. Sotto 5-4, Fritz annulla addirittura quattro set point al serbo, che nel game successivo riesce a cancellare ben sei palle break, portandosi incredibilmente sul 6-5. Djokovic paga probabilmente questo incredibile sforzo e alla fine Fritz prima porta il set al tie-break e poi lo vince per 7-4, con il successivo ritiro poi del serbo.